La machine sous vide de Cecotec fait baisser le prix le plus bas et coûte moins de 25 euros | La technologie

Ne jetez plus vos restes de nourriture et évitez les déplacements au supermarché avec cette machine sous vide Cecotec, avec une remise de 48%.

Ongle scelleuse sous vide c’est l’un des appareils les plus intéressants que vous puissiez avoir dans la cuisine. Et cela coûte beaucoup moins qu’il n’y paraît.

La La scelleuse sous vide FOODCARE SEALVAC 600 EASY de Cecotec a une remise de 48% dans la boutique officielle de la marque, c’est donc à vous pour seulement 24,90 euros, avec la livraison gratuite en 24-72 heures. Vous économisez 24 euros !

Vient avec un paquet de 5 sacs, mais ça marche aussi avec sacs génériques universels, qui sont assez bon marché. Vous n’aurez pas à dépenser beaucoup d’argent et ils seront rentables en peu de temps.

Machine sous vide qui élimine l’air des sacs en seulement 10 secondes et permet de conserver et de conserver les aliments plus longtemps au réfrigérateur ou au congélateur.

Avec un scellant sous vide, vous pouvez acheter plus de quantité, ce qui est toujours moins cher, et emballez sous vide ou congelez ce qu’il vous reste.

ca se passe tres bien aussi s’il vous reste de la nourriture, pour ne pas avoir à le jeter, ou pour geler et économiser les visites au supermarché. Vous gagnerez du temps et de l’argent et en quelques semaines vous amortirez l’investissement.

Ce scelleuse sous vide FOODCARE SEALVAC 600 EASY by Cecotec utilise un système d’emballage rapide et silencieux, en seulement 10 secondes.

Possède un moteur avec une dépression de 0,6 bar (60 kPa env.) Et 85 W de puissance pour qu’il n’y ait pas de fuites. En outre fonctionne sur simple pression d’un bouton, de sorte que même un enfant pourrait l’utiliser.

La bande d’étanchéité a une épaisseur de 3 millimètres, et correspond à toutes sortes de sacs en plastique universels, avec une largeur maximale de 29 centimètres, c’est ce que mesure la machine d’emballage.

Enfin, il dispose d’un bouton Stop manuel pour une utilisation plus précise et confortable.

