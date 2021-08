La macroéconomie indienne en meilleure santé, prête pour une croissance plus rapide, selon l’économiste Ashima Goyal

Ashima Goyal a souligné que le gouvernement dirigeait les investissements dans les infrastructures et que les investissements directs étrangers plus durables représentaient une part plus importante des récentes entrées de capitaux.

Malgré le choc sévère de la pandémie, la macroéconomie indienne est plus saine et prête pour une croissance plus rapide, a déclaré dimanche l’éminente économiste Ashima Goyal, observant que la reprise après les première et deuxième vagues a été plus rapide que prévu, pointant vers les forces inhérentes de l’économie.

Goyal dans une interview au PTI a déclaré qu’il y avait déjà des signes d’une augmentation de l’investissement privé dans les secteurs où des contraintes de capacité sont apparues. « Malgré le choc sévère de Covid-19, la macroéconomie indienne est plus saine et prête pour une croissance plus rapide qu’elle ne l’a été depuis longtemps. Cette reprise à la fois de la première et de la deuxième vague a été plus rapide que prévu, pointe vers les forces inhérentes de l’économie », a-t-elle déclaré.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a abaissé la projection de croissance du pays pour l’exercice en cours à 9,5% contre 10,5% estimé précédemment, tandis que la Banque mondiale a prévu que l’économie indienne devrait croître de 8,3% en 2021. Goyal, qui est également membre du Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque de réserve, a déclaré que bien que de nombreuses start-up indiennes se portent bien, “nous ne devons toutefois pas nous attendre au boom des investissements dans les infrastructures privées des années 2000”.

« Les entrées de portefeuille en Inde ne sont pas seulement dues à l’assouplissement quantitatif des banques centrales des pays riches, elles sont également attirées par les perspectives de croissance de l’Inde. Tous les marchés émergents ne reçoivent pas de tels afflux », a estimé l’éminent économiste. Elle a souligné que le gouvernement dirigeait les investissements dans les infrastructures et que les investissements directs étrangers plus durables représentaient une part plus importante des récentes entrées de capitaux.

“De plus, l’Inde dispose de suffisamment de réserves pour surmonter toute volatilité tout en garantissant que les taux d’intérêt sont alignés sur le cycle de politique intérieure”, a-t-elle déclaré. Concernant l’essor du marché boursier à un moment où la croissance économique a ralenti, Goyal a déclaré que les marchés boursiers sont tournés vers l’avenir, donc normalement ils devancent l’économie réelle.

« Les faibles taux d’intérêt augmentent également la valeur actualisée actuelle des bénéfices futurs et réduisent l’attrait des dépôts à terme. Un public indien plus large a commencé à participer aux marchés boursiers en leur offrant un portefeuille d’actifs plus diversifié », a-t-elle déclaré.

Observant que le fait d’avoir différents types d’investisseurs rend les marchés plus stables et réduit la volatilité, Goyal a déclaré que « la hausse progressive des taux d’intérêt directeurs ne doit pas conduire à une correction majeure si la hausse s’accompagne d’une reprise de la croissance, ce qui est positif pour les marchés et les perspectives de croissance à long terme restent. bon.”

Sur les récents appels à l’utilisation des énormes réserves de change pour le développement des infrastructures ou la recapitalisation des banques du secteur public, l’économiste a déclaré que les réserves de change indiennes ne sont pas gagnées par un excès d’exportations par rapport aux importations. «Ce sont des réserves empruntées constituées d’entrées étrangères qui créent des passifs. Les réserves doivent être conservées sous une forme liquide et la valeur en capital préservée pour répondre aux obligations de remboursement », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elles offrent une sécurité mais sont coûteuses.

Selon Goyal, le meilleur moyen d’empêcher une accumulation excessive de réserves est d’augmenter l’absorption des entrées étrangères dans l’investissement productif. « Jusqu’à ce que cela se produise, les entrées pourraient être atténuées à l’aide d’outils de gestion des flux de capitaux basés sur le marché. L’effort pour une meilleure réglementation internationale et des filets de sécurité devrait également se poursuivre », a-t-elle déclaré.

Répondant à une question sur la monnaie numérique proposée par la RBI, Goyal a déclaré qu’une monnaie numérique correctement conçue présenterait de nombreux avantages. “Il pourrait s’appuyer sur les innovations exemplaires de l’Inde dans les systèmes de paiement, faciliter les flux transfrontaliers, réduire les coûts, améliorer la transparence, l’inclusion financière et la transmission de la politique monétaire, le tout en partenariat avec les banques”, a-t-elle déclaré. En ce qui concerne le programme Asset Monetization Pipeline, Goyal a déclaré qu’il s’agissait d’un bon ajout innovant à la boîte à outils pour le financement de nouvelles infrastructures.

Elle a souligné que la participation privée est plus facile car il n’y a pas de risque de projet, qui est le plus difficile à gérer pour les acteurs privés.

« Mais les contrats PPP doivent trouver un juste équilibre entre les revenus du gouvernement, les bénéfices privés et des frais d’utilisation raisonnables. Une bonne réglementation est une condition préalable pour assurer cette dernière », a-t-elle averti. Lorsqu’on lui a demandé si l’inflation élevée de l’IPC et du WPI était un sujet de préoccupation, elle a déclaré que l’inflation se situe actuellement dans les bandes de tolérance.

“Les signes de persistance sont limités, ce qui implique que cela est en grande partie dû aux goulots d’étranglement mondiaux et nationaux liés à l’offre et devrait être transitoire, à condition que le gouvernement entreprenne des actions complémentaires du côté de l’offre”, a-t-elle noté.

Sur ce que la RBI peut faire d’autre pour aider à la reprise économique, l’éminent économiste a déclaré que la RBI a beaucoup fait grâce à des mesures opportunes mais temporaires qui limitent la dépendance à long terme et les comportements à risque. Selon elle, certaines mesures sont déjà inversées. « Les programmes de liquidité ciblés qui garantissent que la liquidité atteint tous les coins de l’économie devraient se poursuivre.

“La poursuite de la normalisation doit être lente et progressive, conditionnelle à la reprise afin d’ancrer les anticipations d’inflation tout en soutenant la croissance et en assurant la stabilité financière”, a-t-elle déclaré.

Interrogé sur les mesures fiscales nécessaires pour soutenir les ménages en détresse, Goyal a déclaré que le déficit budgétaire est déjà à deux chiffres et que les paiements d’intérêts occupent la plus grande partie des recettes.

“Compte tenu de notre très grande population, les transferts de protection du type économie avancée exigeraient que nos déficits atteignent 50 % du PIB, ce qui n’est pas faisable”, a-t-elle déclaré.

Notant que les fonds doivent être bien et soigneusement utilisés, elle a déclaré que la nourriture gratuite aide les très pauvres et les handicapés, mais que le meilleur soutien ciblé pour la plupart des ménages en détresse est d’augmenter la disponibilité des emplois et la capacité de travailler grâce à un meilleur soutien à la santé, à la formation et à l’éducation. .

“L’accent mis sur les infrastructures est également utile car cela crée des emplois maintenant et facilite le travail plus tard”, a-t-elle déclaré.