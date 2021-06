La madrilène expulse Ubogagu

09/06/2021 à 12:25 CEST

Chioma Ubogagu, joueur du Real Madrid, est déjà sorti du club, où il est arrivé en 2019 alors qu’il était encore le CD Heel. Au moins, cela ne se reflète pas sur le site Web du club blanc, cela confirme donc pratiquement son départ de l’équipe madrilène.

L’Anglaise ne comptait plus sportivement pour l’entraîneur David Aznar et son départ était déjà une priorité. Malgré tout, le ‘journal AS’ assure qu’Ubogagu ne quitte pas le Real Madrid uniquement pour une question sportive, mais que sa marche va au-delà des terrains de jeu. Toujours selon les informations, la raison de cette décision est qu’Ubogagu est parti tôt pour son pays.

Le club et les joueurs avaient instauré un temps de repos que l’attaquant n’a pas respecté et a quitté l’équipe quelques jours avant et sans préavis pour assister au mariage d’un parent. Un acte d’indiscipline que le club blanc a décidé de ne plus tolérer. La joueuse visait déjà son départ, mais cela aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.