La mafia de la maison suédoise partage son deuxième single « Lifetime »

Le supergroupe de musique de danse électronique Swedish House Mafia a partagé son deuxième single de retour après une interruption de huit ans. Après son retour avec l’effort en solo “Ça s’ameliore“En guise de réintroduction à leur réinvention créative, le trio a recruté Ty Dolla $ign et 070 Shake pour “Lifetime”, un ajout palpitant au troisième album studio du groupe, Paradise Again, dont la sortie est prévue fin 2021. .

“Lifetime” arrive avec un clip officiel réalisé par Alexander Wessely. Le visuel aux teintes orange centre les membres de la Swedish House Mafia Axwell, Steve Angello et Sebastian Ingrosso se réveillant dans une tempête de sable du désert. Pendant que la piste joue, le trio préserve tout en se frayant un chemin à travers le terrain venteux. À la fin de la vidéo, le groupe arrive à un composé tissé de fils, atteignant l’intérieur pour que le visuel se termine par l’image d’une seule main perçant de l’autre côté.

se

La même collection de fils de « Lifetime » a été présentée dans le clip de « It Gets Better », mettant en place un récit continu dans le nouveau monde de la Swedish House Mafia. C’est une histoire appropriée à raconter, à l’image de celle du groupe lui-même. Après avoir annoncé qu’ils se sépareraient pour poursuivre leurs efforts en solo en 2012, Axwell, Angello et Ingrosso se sont réunis de nouveau en studio pour la nouvelle ère du supergroupe.

“Vous voulez toujours que les gens aiment votre musique, sinon vous ne la leur joueriez pas”, a déclaré Ingrosso à Billboard à propos du prochain album Paradise Again dans la dernière interview de la couverture du groupe. “Mais la vision de l’album, pour moi, ce n’est pas vraiment important s’il se vend à 400 millions [copies] ou 10.

Angello a ajouté : « Nous sommes ensemble. Nous faisons de la musique. On s’amuse. La seule chose qui compte, c’est que nous allons nous regarder dans quelques semaines. Nous allons faire un barbecue et rire, et nous allons dire : « Regardez cet album de f-king. »

Diffusez et achetez « Lifetime » de Swedish House Mafia avec Ty Dolla $ign et 070 Shake.