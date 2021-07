La mafia de la maison suédoise se réunit, laisse tomber de la nouvelle musique et signe pour la république

Supergroupe mondial Mafia de la maison suédoise sont de retour avec une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo “It Gets Better”, ainsi qu’une annonce de signature avec Republic Records.

Leurs retrouvailles sont célébrées par une couverture emblématique de Billboard Magazine et seront encore plus galvanisées avec une performance spéciale sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon le lundi 19 juillet. Le groupe fondateur a sorti de la musique pour la dernière fois en 2013.

Le groupe, composé d’Axwell, Steve Angello et Sebastian Ingrosso, s’est officiellement formé fin 2008. La première production du groupe était “Get Dumb”, créée avec Laidback Luke et sortie en 2007. En 2009, le suédois House Mafia s’est à nouveau associé à Laidback Luke pour produire le morceau « Leave the World Behind » qui comprenait la voix de Deborah Cox. Bien qu’aucune de ces chansons n’ait été publiée sous le nom de Swedish House Mafia, cette dernière figurera finalement sur la première compilation du groupe, Until One.

En 2010, Swedish House Mafia a signé un contrat d’enregistrement avec Polydor Records d’UMG. Ils ont sorti « One », leur premier single officiel sous le nom de Swedish House Mafia. Après plusieurs années de succès, cependant, le groupe a décidé de se séparer à l’amiable en 2012.

Il a été annoncé via le site Web du groupe que la dernière étape de leur tournée 2012 serait leur dernière : « Aujourd’hui, nous voulons partager avec vous, que la tournée que nous allons entreprendre sera notre dernière. Nous tenons à remercier chacun d’entre vous qui nous a accompagnés dans ce voyage. Nous sommes venus, nous avons déliré, nous avons adoré.

Dans une interview avec Rolling Stone au sujet de la rupture du groupe, Angello a déclaré que « nous venons de décider que nous avons atteint un point où nous ne savions pas quelle serait la prochaine étape », et que « nous avons eu au-delà de nos rêves et nous sommes venus très, très loin. Avec la nouvelle de la réunion du groupe, les fans du monde entier seront ravis d’apprendre que la rupture était moins permanente et plus une interruption prolongée.

