La magie crée des enfants plus créatifs

22/04/2021 à 14:49 CEST

Apprendre à exécuter des tours de magie rend les enfants plus créatifs, selon une nouvelle étude de l’Université du Hertfordshire. Comme les tours de magie impliquent le développement de la pensée latérale, ils stimulent simultanément la mise en œuvre de solutions inhabituelles pour différents problèmes à résoudre.

Selon les scientifiques, les meilleurs résultats obtenus aux tests de créativité des enfants ayant réalisé des tours de magie dans la recherche montrent que ce type d’activité doit être pris en compte en milieu scolaire.

La créativité est une compétence clé dans la vie adulte. Selon un communiqué, son encouragement dès le plus jeune âge peut générer de multiples résultats positifs chez les personnes et dans la société en général. La recherche britannique a récemment été publiée dans le magazine PeerJ.

Plus créatif

Les chercheurs ont mené une expérience avec un groupe d’enfants âgés de 10 à 11 ans. Tout d’abord, ils ont dû passer un test de créativité qui consistait à réfléchir aux différentes utilisations des objets utilisés dans la vie de tous les jours.

Ensuite, ils ont appris un tour de magie relativement simple: ils devaient montrer un cube de couleur et demander aux gens de sélectionner une teinte, qu’ils ont ensuite réussi à deviner par magie.

À la fin de la session de magie, les enfants ont passé le test de créativité initial pour la deuxième fois. En comparant les résultats de cette expérience avec les tests de créativité développés par un autre groupe d’enfants engagés dans un atelier d’art, les «petits magiciens» ont obtenu des taux beaucoup plus élevés.

Dans le même temps, les chercheurs ont souligné qu’au-delà de la comparaison entre les groupes, le plus important est que l’apprentissage du tour de magie augmente considérablement les scores de créativité des enfants. L’amélioration entre les résultats du test initial et celui réalisé après le tour était remarquable.

Quelle est la raison de cette augmentation des solutions créatives? Selon les chercheurs, la magie nécessite un développement supplémentaire de la pensée latérale. Ce type de réflexion vous encourage à voir les choses à partir de perspectives non conventionnelles, stimulant des sorties inhabituelles ou des raccourcis vers toutes sortes de problèmes.

Sortez des structures rigides

En termes généraux, la pensée latérale est une manière spécifique de structurer les processus de pensée qui cherche des solutions par le biais de stratégies ou d’algorithmes inhabituels ou peu orthodoxes. En règle générale, ces types d’alternatives aux problèmes seraient ignorés dans les processus de pensée logiques ou conventionnels.

La proposition est de sortir des schémas traditionnels et des solutions communes, pour voir la «face cachée» qui nous échappe ou celle qui se cache sous la pointe de l’iceberg.

Dans le même ordre d’idées, les scientifiques ont indiqué qu’il existe un besoin social de stimuler ce type de pensée latérale ou créative dès le plus jeune âge. Dans un monde de plus en plus complexe et problématique, les solutions semblent souvent venir d’une réflexion extérieure structurée.

Par conséquent, ils ont exprimé que la magie pourrait même être incorporée sous forme d’ateliers ou d’activités complémentaires dans les propositions de l’école. Pour le professeur Richard Wiseman, auteur principal de l’étude, «l’apprentissage des tours de magie serait un moyen économique, pratique et amusant pour les enseignants et les parents de stimuler la créativité des enfants. Peut-être qu’à l’avenir, la magie fera partie du programme de l’école », a-t-il conclu.

Référence

Invoquer la créativité: l’effet de l’exécution de tours de magie sur une pensée divergente. Richard Wiseman1, Amy Wiles et Caroline Watt. PeerJ (2021) .DOI: https: //doi.org/10.7717/peerj.11289

photo: Catherine Hammond sur Unsplash.