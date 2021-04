La magie de la finale de la Coupe de Messi éclipsée par le délicieux De Jong

Le lendemain matin, il y aura quelques maux de tête à Barcelone, car c’était une performance finale de la Copa del Rey digne de célébrations toute la nuit.

La magnificence du Barça contre l’Athletic Club était à égalité avec la victoire épique de 2018 contre Séville, et l’édition 2021 l’a peut-être même dépassée.

Les Catalans étaient dominants dans tous les domaines et, pour une fois, l’équipe qui ne voulait pas jouer au football et espérait juste des miettes sur la contre-attaque, a été mise à l’épée.

Nous avions déjà vu trop de fois cette saison ces tenues qui se contentaient de s’asseoir et de permettre au Barca de passer le ballon pour la plupart, pour frapper le côté de Koeman à la pause avec un smash and grab.

Une première mi-temps sans but, malgré quelques chances tranchantes dorées, a laissé penser “ pas encore ”, mais grâce à une glorieuse rafale de 12 minutes en seconde période, le premier trophée de l’ère Koeman / Laporta était dans le sac bien avant le coup de sifflet final.

Lionel Messi, qui d’autre, serait l’architecte de l’un des buts de la saison. Celui qui, bien que n’étant pas entièrement de son propre travail, mérite probablement de s’asseoir à côté de celui qu’il a marqué contre les mêmes adversaires au même stade en 2015.

L’Athletic sera largement déçu étant donné qu’il a laissé passer la chance du titre 2020 quelques semaines auparavant, mais leur médiocre performance ne peut pas nuire à la magnificence du travail du Barca cette nuit.

Ce n’est pas souvent que Messi est surpassé dans n’importe quel jeu, sans parler d’une finale, mais Frenkie de Jong l’a certainement fait à La Cartuja.

Le Néerlandais était partout. Au cœur de chaque attaque du Barça, fournir un homme supplémentaire en défense si nécessaire et briser les lignes à volonté.

Frenkie de Jong contre Athletic Club 1 but

2 passes décisives

70 passes

96% de précision de réussite

3 passes clés

2/2 longues balles précises

4/4 dribbles réussis

1 tacle remporté

8/11 duels gagnés La perfection. pic.twitter.com/jBqZXZBGHp – Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) 17 avril 2021

Son objectif était une récompense pour son industrie et sinon une performance de “ passage à l’âge adulte ” pour les Catalans, alors c’était très proche.

Lorsque ceux qui l’entourent, tels que Busi et Pedri, sont également à l’écoute, cela permet à De Jong la licence de se déplacer sur le terrain, et il n’est jamais meilleur que lorsqu’il marche vers l’avant avec rythme et franchise.

3 – Avec un but et deux passes décisives contre l’Athletic, Frenkie de Jong du @ FCBarcelona est le deuxième joueur à être directement impliqué dans trois buts en finale de la Copa del Rey au 21e siècle, après Lionel Messi contre Séville en 2018 (un but, deux aide). Stellaire. pic.twitter.com/iHotYlRKVl – OptaJose (@OptaJose) 17 avril 2021

Chaque joueur a fait ce qu’il avait à faire dans un grand match – enfin, et Ronald Koeman a également compris tactiquement et du point de vue du personnel à utiliser dans ce qui a été son plus grand match de la campagne.

Antoine Griezmann aurait pu réussir un triplé mais sera également content du but qui a déclenché ce merveilleux sortilège.

Dans l’ensemble, c’était la meilleure nuit de travail pour le Blaugrana depuis un certain temps, et encore une fois des allusions à des moments meilleurs au coin de la rue.

Maintenant pour la Liga …