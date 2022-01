la magie derrière la biodiversité

Charme, la cassette qui raconte l’histoire de la famille Madrigal, est devenu le film le plus rentable de 2021. Selon un reportage de Cinecolor, le film cumule 3 660 955 millions de téléspectateurs qui ont fréquenté les cinémas de Colombie pour voir l’histoire de Disney inspirée de notre pays.

Bien que le film ait eu des opinions mitigées, dans le dernier volet de la Globes dorés a remporté le prix à Meilleur film d’animation. Domination de l’animation ! Félicitations @Encantomovie pour avoir reçu le #GoldenGlobe du meilleur film d’animation », a écrit le compte officiel du prix sur Twitter.

Selon le synopsis officiel, « Encanto raconte l’histoire du Madrigal, une famille extraordinaire qui vit cachée dans les montagnes de Colombie, dans une maison magique, dans une ville animée, dans un endroit merveilleux connu sous le nom d’Encanto. La magie de ce charme a béni tous les garçons et filles de la famille avec un cadeau unique, de la super force au pouvoir de guérir. Tout le monde sauf Mirabel. Mais lorsqu’elle découvre que la magie qui entoure le Charme est en danger, elle décide qu’elle, le seul Madrigal sans pouvoirs magiques, pourrait être le dernier espoir de sa famille exceptionnelle. »

Le film se déroule en Colombie et embrasse la diversité, la culture, les gens et la musique. Afin de capturer l’identité de notre pays dans un film d’animation, Disney mené un travail d’enquête sur ces aspects, comme le raconte le journaliste Edna Liliana Valence, qui a révélé des détails sur la construction des personnages et l’identité afro à Encanto.

Pour en savoir plus sur le développement de Charme nous parlons avec Felipe Zapata, consultant botanique qui a participé à la recherche Disney afin que toute la biodiversité de la Colombie puisse se refléter sur grand écran de la meilleure façon possible.

Avez-vous déjà imaginé travailler sur un projet de cette dimension, amenant toutes vos connaissances sur grand écran ?

Non jamais. Je n’ai jamais vraiment imaginé travailler là-dessus. En tant que biologiste et universitaire, je n’aurais jamais imaginé avoir l’opportunité d’utiliser mes connaissances et ma carrière pour travailler sur un film avec Disney, qui est si puissant dans les films d’animation.

Comment vous ont-ils contacté, vous souvenez-vous de ce moment ? Pourquoi pensez-vous avoir été la personne choisie pour être l’un des consultants scientifiques d’Encanto ?

Il y a environ deux ans ou plus, en 2018 ou 2019, un de mes collègues de l’Université (je travaille à l’Université de Californie) qui travaillait au Jardin botanique m’a dit qu’il avait rencontré lors d’un repas une personne de Disney qui avait demandé lui s’il connaissait une personne de l’université qui connaissait les plantes colombiennes et il les a mis en contact avec moi.

Quand ils m’ont appelé, c’était incroyable de recevoir un appel de Disney Animation Studios pour parler de la Colombie. Ils Ils étaient très intéressés à trouver quelqu’un qui connaissait les plantes de notre pays, en particulier dans la région du café comme Valle del Cocora, car c’était son inspiration initiale et curieusement Je suis biologiste botanique, je viens de Colombie et ma famille est de la région du café, alors c’était presque la personne parfaite pour la personne qu’ils recherchaient, avec mes connaissances et mon curriculum vitae.

Vous avez dû garder ce secret pendant longtemps, comment était-ce de ne pouvoir dire à personne que vous travailliez sur ce projet ?

Dès le premier instant où j’ai parlé avec eux, lors du premier appel téléphonique, ils m’ont dit que si je pouvais aller étudier et vivre ici à Los Angeles, je pourrais y aller à ce moment-là. Lors de la première réunion, ils m’ont dit à quoi ressemblerait le processus et j’ai dû signer des documents, une sorte de contrat, d’où viennent les clauses qu’il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien dire à personne et cela a duré presque jusqu’à la fin, jusqu’au moment où on a pu voir le film. Je ne pouvais pas dire ce que je faisais.

Il y a des choses sur lesquelles on est clair au cinéma comme la construction du scénario, les personnages, mais dans Encanto il y a toute une étude socioculturelle derrière. En quoi consistait votre travail, comment traduire tout ce savoir dont vous disposez pour le traduire en un film d’animation ?

Ils m’ont contacté pour me conseiller sur la partie biodiversité, principalement les plantes, puis nous avons travaillé un peu avec les animaux, mais je n’avais pas beaucoup de connaissances sur cette partie culturelle, ils ne m’ont pas donné beaucoup de détails. Ils m’ont dit un peu de quoi parlait le film, ce qu’ils imaginaient, où en Colombie cela pouvait arriver, ils voulaient que ce soit dans les montagnes, mais je n’ai jamais eu un accès direct aux histoires complètes, je ne me suis pas non plus assis avec le autres collaborateurs colombiens, je suis venu les rencontrer à l’avant-première du film.

Fondamentalement, j’avais la tâche d’aller donner des conférences sur les études sur les plantes en Colombie, de différentes régions ou d’identifier les plantes spécifiques qui les intéressaient., comme la Paume de cire. Ils voulaient le représenter de la meilleure façon possible, plusieurs fois ils cherchaient des images sur internet ou ailleurs, qu’ils aimaient beaucoup les arbres, les animaux ou les paysages et ils voulaient savoir s’ils étaient de Colombie, de quelle région, les noms et toutes les caractéristiques.

Lors de plusieurs réunions, ils m’ont montré des photos et je les ai aidés à identifier ou à choisir quelle plante était la plus facile à dessiner, à trouver plus d’informations, et ils ont tout fait. Je n’ai eu aucun rôle dans la partie en tant que telle des illustrations, Je leur ai montré à quoi ressemblaient les plantes, nous avons parlé des détails, des formes, des couleurs, etc., mais le produit final est très bon, il est tout à fait fidèle à la réalité, il a l’air suprêmement bon.

Quand vous vous asseyez pour regarder Encanto et voir au cinéma tout ce savoir que vous leur avez transmis, qu’avez-vous ressenti, qu’est-ce que cela signifie pour vous qu’ils aient pris en compte votre travail, votre métier pour pouvoir faire le film ?

D’un côté, super content, très heureux de voir que le travail et toutes les conversations que j’ai eu avec eux ont été capturés à l’écran et aussi fidèles que possible à ce que nous avons discuté. Bien sûr, il y a l’inspiration qu’ils ont eue car au final ce n’est pas un documentaire mais plutôt un regard sur la Colombie. C’était très agréable de voir toutes les plantes et tous les animaux aussi bien dessinés que possible, mais Cela m’a semblé très incroyable de faire partie d’une équipe de consultants pour réaliser quelque chose de très bien fait, cela m’a beaucoup impressionné de Disney, qui investit du temps et du dévouement pour faire avancer les choses à ce niveau.

Beaucoup de gens qui vont soudainement voir des films ne savent pas que derrière il y a beaucoup de recherches, que Disney fait des enquêtes culturelles pour tout ça, sur la géographie, les plantes, entre autres. Pour moi, c’était très spécial, de voir qu’ils s’inquiètent que ce ne soit pas quelque chose de stéréotypé mais que ce soit assez fidèle.

Ils arrivent à faire les choses de la meilleure façon possible, et un peu plus à plus grande échelle, Je trouve super intéressant que peut-être ces images, aussi réalistes et montrant la nature de la Colombie, incitent plus de gens à visiter les forêts et à en apprendre davantage sur notre faune et notre flore, surtout des enfants, qui pourront peut-être en apprendre davantage sur la biodiversité colombienne si unique.

J’oserais dire qu’Isabel fait partie de ces personnages préférés d’Encanto, car elle a un don avec lequel elle fait fleurir les jardins, mais quel est votre personnage préféré d’Encantada et pourquoi ?

Isabella est assez spéciale pour ses pouvoirs avec les fleurs, mais je pense Je resterais avec Antonio, qui est celui qui peut parler aux animaux. En tant que biologiste, c’est peut-être notre grande préoccupation, de comprendre comment la nature, les animaux, les plantes, essaient de comprendre et ont le pouvoir de demander aux animaux ce qu’ils font, de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Le pouvoir d’Antonio me semble super cool, pouvoir parler aux animaux et les comprendre d’une manière différente.

Encanto traite d’une question essentielle et c’est l’importance de la famille, tout tourne autour de ces liens familiaux, comment est votre relation avec votre famille, comment ont-ils réagi quand vous saviez à quoi vous alliez vous consacrer ?

J’ai une famille colombienne très typique, elle est très nombreuse et elle est originaire de la région du café, j’ai donc de nombreux oncles, cousins ​​et autres. Quand j’ai décidé d’étudier la biologie, c’était très différent de tout ce que mes parents faisaient, certains de mes oncles et mes frères. Ce ne sont pas non plus des scientifiques, je suis le seul à me consacrer à la science, donc oui, c’était un peu différent de ce qu’ils avaient fait, mais j’ai reçu un soutien constant.

Ils m’ont toujours beaucoup soutenu dans tout le travail que je fais. Quand je suis venu étudier aux États-Unis et que j’y suis resté, c’est devenu un soutien inconditionnel, vu l’attachement que j’ai pour le travail et la passion que j’ai pour la nature, pour les plantes, pour les animaux.

Vous avez vécu longtemps en dehors de la Colombie, cette expérience en tant que consultant scientifique Encanto vous a-t-elle reconnecté avec notre pays ?

La vérité m’a beaucoup reconnecté. LJe suis aux États-Unis depuis longtemps, la vérité est que je ne vais pas beaucoup en Colombie, je devrais y aller plus souvent, Mais j’ai eu l’occasion de retourner étudier un peu plus certaines régions du pays, de chercher des informations sur certains paysages, plantes et autres animaux, et d’entrer un peu en contact avec tout. À la recherche de photos, à la recherche d’animaux et bien, maintenant avec la pandémie, il a été difficile de voyager, j’avais prévu d’aller avec l’équipe Disney à un moment donné, mais ce n’était pas possible, c’était impossible.

Heureusement J’ai eu l’occasion de rendre visite à ma famille il y a quelques semaines, avant que la pandémie ne s’aggrave un peu. J’étais en Colombie et voir les paysages, les plantes et tout est très spécial, surtout dans le contexte du film. Des choses uniques qu’on ne trouve pas ailleurs.