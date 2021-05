La “magie” des qualifications de Monaco pourrait amener Williams en Q3

George Russell soupçonne Williams d’avoir l’opportunité de se qualifier pour le troisième trimestre du Grand Prix de Monaco ce week-end.

Il est sorti de la Q1 à chaque manche cette année et est arrivé à moins d’un dixième de seconde de son entrée en Q3 pendant le week-end du Grand Prix du Portugal. Il dit que l’équipe bénéficie d’un avantage en qualifications sur ses rivaux Alfa Romeo et Haas.

«Je pense que, sur papier jusqu’à présent, nous sommes probablement la huitième ou la neuvième équipe la plus rapide au rythme des qualifications et la neuvième équipe la plus rapide au rythme de la course.

«Mais j’espère que nous pouvons trouver un peu de magie comme nous l’avons fait dans certaines courses précédemment ce samedi après-midi, juste pour en sortir quelques dixièmes de plus et sur une piste comme celle-ci, cela peut faire la différence entre P15 et P9. . »

L’équipe cherche à mettre fin à sa plus longue séquence de 31 courses sans point ce week-end. Russell pense que Monaco pourrait leur offrir une chance de le faire. «Nos performances de samedi ont été très fortes et évidemment ici plus que jamais, les qualifications sont les plus importantes.

«Comment notre voiture fonctionnera dans ces rues, je ne pourrais pas vous le dire. Nous avons eu plus de mal à Bahreïn que dans deux des trois autres circuits, qui sont des virages légèrement plus lents, plus de 180 degrés, ce que vous avez beaucoup ici autour de Monaco.

Haas et Alfa Romeo n’ont pas non plus réussi à marquer de points jusqu’à présent cette saison, Williams étant neuvième devant Haas au classement sur la base de leurs meilleures positions finales.

