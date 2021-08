La magie DLSS de Nvidia rend enfin Red Dead Redemption 2 jouable à 8K sur un RTX 3090

Notre système de test 8K

PC construit par Chillbast

Carte mère : Asus ROG STRIX Z390-E GAMING

Refroidisseur de processeur : Noctua NH-U14S

Ventilateurs de cas : Noctua NF-A14 PWM Chromax 140mm

Processeur: Intel Core i9-9900K, 8 cœurs/16 fils

GPU : Nvidia GeForce RTX 3090

Stockage: 500 Go Samsung 970 EVO Plus M.2 PCIe

Stockage secondaire : 2 To Samsung 860 QVO

Pouvoir: Bloc d’alimentation Corsair RM850x 80 PLUS Or 850W

Cas: Verre Trempé Fractal Design Vector RS

RAM: Corsair Vengeance LPX 32 Go DDR4 3600MHz

Surveiller: Dell UltraSharp UP3218K

Même quelques années après sa sortie, Red Dead Redemption 2 reste l’un des jeux les plus beaux de tous les temps, en particulier sur PC, et avec la dernière mise à jour prenant en charge la technologie DLSS de Nvidia, nous sommes revenus pour voir si nous pouvons enfin jouer au jeu en pleine gloire 8K.

En 2019, nous avons initialement essayé d’exécuter Red Dead Redemption 2 à 8K dans notre système de test 8K avec la carte graphique Nvidia Titan RTX à 2 499 $ (environ 2 000 £, 3 600 AU $). À l’époque, il s’agissait du GPU grand public le plus puissant jamais fabriqué par Nvidia.

Les résultats n’étaient pas jolis : avec tous les paramètres à fond, Red Dead Redemption a atteint 18,65 images par seconde en moyenne dans la référence à la résolution exigeante de 7 680 × 4 320.

Cependant, en revenant au titre aujourd’hui, nous étions plus confiants d’obtenir un meilleur résultat. Pour commencer, au cours des deux dernières années depuis que nous l’avons essayé à 8K, le jeu a eu de nombreuses mises à jour, dont beaucoup ont contribué à améliorer les performances, y compris la dernière qui ajoute DLSS.

Deuxièmement, nous avons remplacé le Nvidia Titan RTX par le nouveau Nvidia GeForce RTX 3090. Bien que ce GPU soit moins cher que le Titan RTX, il fonctionne en réalité beaucoup mieux, grâce aux avancées apportées par Nvidia à ses cartes RTX 30 Series.

Nous avons revisité plusieurs jeux pour voir comment le RTX 3090 fonctionne à 8K par rapport au Titan RTX, et dans l’ensemble, le RTX 3090 a offert des gains impressionnants en matière de FPS.

Dans Red Dead Redemption 2, par exemple, le Titan RTX ne gérait que 18,65 images par seconde avec tous les détails réglés au maximum, loin des 60 ips que nous considérons comme le minimum pour les jeux sur PC de nos jours, en particulier avec les ultra-hautes fréquences. mettre fin aux GPU.

Le RTX 3090, quant à lui, a obtenu un meilleur (mais pas idéal) 19,02 ips. Cependant, nous avons réexécuté les tests avec la dernière mise à jour, avec les paramètres les plus élevés mais la nouvelle fonctionnalité DLSS désactivée, et elle a atteint un bien meilleur 25,3 ips. Ce saut pourrait être dû aux mises à jour de Red Dead Redemption 2 qui ont été publiées depuis nos premiers tests, ainsi qu’aux améliorations du pilote Nvidia, qui ont fait

Avec cette amélioration de base, nos espoirs que Red Dead Redemption 2 à 8K pourrait réellement être une réalité ont augmenté.

(Crédit image : Rockstar)

Avec un peu d’aide de mon DLSS

La raison pour laquelle nous avons rechargé Red Dead Redemption 2 à 8K est qu’il prend désormais en charge DLSS. Abréviation de Deep Learning Super Sampling, il utilise les cœurs tenseurs des cartes GeForce RTX de Nvidia pour augmenter la résolution d’un jeu.

Grâce à l’apprentissage automatique et à l’IA, il peut prendre un jeu fonctionnant à 1440p, par exemple, et le faire passer à 4K – ou plus. L’idée est que ce jeu mis à l’échelle devrait ressembler beaucoup à ce qu’il fonctionnait à cette résolution plus élevée nativement, mais parce qu’il fonctionne en fait à une résolution inférieure, il est moins exigeant pour votre GPU.

Cela pourrait ensuite être utilisé pour aider les GPU bas de gamme à atteindre des résolutions « plus élevées », tout en lissant les baisses de fréquence d’images pour les cartes plus puissantes, leur permettant de conserver des images par seconde à toute épreuve.

Nous avons testé un certain nombre de jeux avec DLSS et avons été très impressionnés. Même s’il existe des différences notables entre un jeu amélioré utilisant DLSS et un jeu fonctionnant en mode natif, ce n’est généralement pas si visible et, plus important encore, cela permet de meilleures performances sans affecter autant la fidélité graphique. Cela peut également signifier que vous pouvez implémenter des effets graphiques intensifs, tels que le lancer de rayons, avec lesquels votre plate-forme de jeu a traditionnellement eu du mal.

Nous étions donc impatients de voir quelle différence DLSS fait, en particulier à la résolution ultra-élevée de 8K. Comme d’habitude, nous avons joué au jeu en utilisant notre PC de jeu 8K fourni par Chillbast, ainsi que le moniteur UltraSharp UP3218K de Dell. Consultez la boîte à droite pour les spécifications complètes du PC que nous avons utilisé.

Après avoir atteint 25,3 images par seconde à 8K avec tous les paramètres graphiques réglés à leurs niveaux les plus élevés mais DLSS désactivé, nous avons tout conservé de la même manière, mais avons mis DLSS sur « Auto ». Les résultats ont été drastiques, atteignant désormais 50 images par seconde en moyenne, doublant ainsi la fréquence d’images.

Bien qu’il n’atteigne toujours pas 60 images par seconde en moyenne, cela rend instantanément le jeu jouable à 8K, ce qui n’était pas sans DLSS, et c’est un exemple puissant de la différence que DLSS peut faire.

Le minimum d’images par seconde est également passé de 21,5 à 29,7 ips, tandis que les fréquences d’images maximales ont doublé de 31,3 à 62,2 ips. Ce bond montre qu’avec quelques ajustements, nous devrions pouvoir atteindre 60 images par seconde en moyenne à 8K – ce qui était autrefois considéré comme impossible à obtenir.

Visuellement, cela avait l’air fantastique, même si peut-être un peu plus doux dans les détails lointains. Bien sûr, Red Dead Redemption 2, comme la plupart des jeux, n’a pas été conçu pour le 8K, donc les textures ne bénéficieront pas de la haute résolution, mais dans l’ensemble, DLSS a montré de quoi il est capable.

Red Dead Redemption 2 propose plusieurs options DLSS, nous avons donc testé le mode « Qualité » ensuite. Cela donne la priorité aux graphiques aux performances, de sorte que l’impact sur la qualité visuelle est minimisé, mais les gains de performances le sont également. En effet, la résolution à partir de laquelle DLSS augmente est plus élevée. Pourtant, c’est une bosse décente, atteignant 34,4 ips en moyenne. C’est certainement jouable, même si nous ne pensons pas que les avantages visuels en valent la peine.

Le paramètre “Équilibré” essaie de trouver une ligne de démarcation entre la qualité d’image et les performances, mais il vient d’atteindre 38,4, ce qui nous donne l’impression qu’il est encore un peu trop pondéré pour la qualité d’image au détriment des performances.

Enfin, il existe deux options de performances. Nous sommes allés directement vers « Ultra Performance » et avons atteint 50,3 ips, ce qui nous donne l’impression que « Auto » tend vers la performance, surtout lorsque vous essayez de vraiment pousser le jeu à 8K.

En s’approchant si près de 60 images par seconde avec tout réglé sur ses paramètres graphiques les plus élevés, cela nous a donné la possibilité de supprimer quelques paramètres ici et là, ce qui nous a aidés à atteindre cet objectif de 60 images par seconde.

C’est incroyablement excitant car cela montre le potentiel de DLSS en ce qui concerne les jeux 8K, et comme beaucoup d’entre nous l’espéraient, cela pourrait signifier que les jeux à 7 680 × 4 320 résolutions deviendront un jour plus répandus et réalisables, sans avoir à investir dans des matériel coûteux.