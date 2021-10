La magie répétable de Steph Curry – La sonnerie

« Vous feriez mieux de boucler votre ceinture », a conseillé Kevin Harlan après que Stephen Curry ait marqué son deuxième 3 points en 32 secondes, qui était également son quatrième triple du premier quart contre les Clippers jeudi. « Cela semble différent. »

Harlan avait raison : rien d’autre dans la NBA ne ressemble au style sui generis d’incinération instantanée de Steph. Ce qui est fou, cependant, c’est qu’il avait également tort, car nous avons déjà vu cela auparavant.

Le cadre d’ouverture de Curry jeudi—25 points sur un tir parfait (4 contre 4 à l’intérieur de l’arc, 5 contre 5 à l’extérieur, 2 contre 2 depuis la ligne des lancers francs)—était le huitième quart de 25 points de son carrière. Personne d’autre au cours des 25 dernières années n’en a plus de quatre. C’était la 30e fois qu’il réussissait au moins cinq triples au cours d’une période, soit plus du double de tout autre joueur au cours du dernier quart de siècle. Ce qui fait la magie de Steph existe dans l’instant ; ce qui le rend immortel, c’est que ces moments continuent de se produire, encore et encore.

Même si le taux de tentatives de 3 points continue d’augmenter, alimenté par une légion toujours croissante de jeunes joueurs qui ont atteint l’âge adulte en regardant les Stephs et James Hardens du monde, Curry reste un spectacle spécial – le point focal de chaque fan, et chaque adversaire des Warriors, chaque seconde, il est au sol. Et personne n’en est plus conscient que lui. Le meilleur résultat pour l’offensive des Warriors est généralement le tir au Curry. (Analyse révolutionnaire, ça.) Le pis-aller vient souvent quand il tire parti de toute cette attention pour ouvrir des portes à tout le monde.

Après un échec des Clippers, Eric Bledsoe ramasse Curry en transition, tandis que Paul George recule dans la voie pour protéger la jante. Steph traite cela au moment où il atteint la moitié du terrain, accélère un peu le rythme et coupe à travers la peinture. Bledsoe reste avec Curry, parce que vous ne voulez pas le laisser seul pendant une milliseconde ; George intervient pour couper Curry, parce que vous ne voulez pas le laisser seul pendant une milliseconde. Le résultat : un corner 3 grand ouvert pour Andrew Wiggins.

Quelques possessions plus tard, Curry dégage le ballon tôt, puis se déplace vers l’aile gauche pour créer un écran pour Jordan Poole; au lieu de cela, Poole le rejette, coupant la peinture alors que Kevon Looney fait une passe d’entrée à Draymond Green sur le bloc de droite. Alors que Curry retourne son corps pour se réinitialiser, Bledsoe le garde avec une technique qui aurait des chaperons lors d’une danse catholique au lycée intercédant pour insister sur la création d’un espace pour le Saint-Esprit :

Découvrez les autres Clippers alors que Green soutient Marcus Morris Sr.: Ivica Zubac et Reggie Jackson regardant Steph, et George dans le coin le plus faible, regardant Draymond. Je suppose que PG avait plus qu’une idée de ce qui était sur le point de se produire: Curry et Green, à jamais fusionnés, utilisent le physique de Bledsoe et se concentrent sur la tentative d’empêcher une libération dans l’arc pour un rapide attraper et tirer pour ouvrez la porte arrière, avec Draymond fournissant une alimentation fil-à-aiguille pour un drapage facile.

Une fois que la défense doit également commencer à s’inquiéter de la porte de derrière, encore plus de voies s’ouvrent. Jackson recule alors que Curry coupe du coin pour éviter de lui donner une autre libération nette de la tasse, alors Steph change de direction et se précipite vers l’aile pour une alimentation Draymond. Il s’agit d’un incendie à cinq alarmes pour les Clips; Jackson et Morris se précipitent pour l’éteindre, sprintant les mains en l’air pour l’empêcher de se relever. L’incendie à cinq alarmes, cependant, se transforme rapidement en eau de crue contre un barrage (Steph Curry: mélange de métaphores!), Le Clipper D provoquant une fuite en tant que nouvel ajout Nemanja Bjelica – qui semble terriblement à l’aise dans l’approche mouvementée de Golden State – glisse derrière Luke Kennard dans une voie grande ouverte, où Curry le frappe avec un lob parfait pour un lay-up.

Aussi exaspérant que les experts et les fans de Warriors peuvent parfois trouver l’engagement de Steve Kerr pour une attaque fluide, de lecture et de réaction, en particulier lorsque les joueurs de Golden State n’ont pas tout à fait l’assaisonnement et le savoir-faire pour le faire chanter, il y a une raison pour laquelle l’entraîneur préfère ce. Il va de pair avec tous les packages de surbrillance de Steph brûlant des défenseurs surpassés isolément …

… et avec les bombes audacieuses du poignet – y compris un crève-cœur proche du logo que George avait apparemment demandé toute la nuit – qui a couronné une nuit de 45 points pour remporter une victoire de 115-113.

C’est parce que, bien qu’ils soient incroyablement athlétiques et remarquablement doués, en fin de compte, les joueurs de la NBA sont comme vous, moi et Kevin Harlan ; ils savent que Stephen Curry se déplace sur le terrain aussi, c’est différent. Ce ne sont que des humains. Et ils ne peuvent pas non plus quitter Steph des yeux.

