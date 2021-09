La magistrature a besoin de plus de femmes mais les réservations ne sont pas le bon moyen d’y arriver

in

CJI NV Ramana estime que 50% de réserves dans le système judiciaire à tous les niveaux et dans les sièges des facultés de droit devraient être une question de droit pour les femmes indiennes. Certes, les femmes juges ne représentent que 12 % du pool de juges siégeant à la Cour suprême et aux Hautes cours (81 sur 677). Les tribunaux inférieurs ont une meilleure performance, à 27% par rapport à Vidhi Legal, mais c’est loin de ce qui serait considéré comme idéal.

En effet, la Supreme Court Women Lawyers Association (SCWLA) avait déposé une requête devant la SC, sollicitant son intervention pour assurer une représentation égale des femmes dans la magistrature ; la demande citait les articles 14 (égalité devant la loi) et 15 (3) (habilitant l’État à prendre des dispositions spéciales pour les femmes et les enfants), et préconisait l’élaboration du mémorandum de procédure pour définir une voie concrète pour promouvoir la représentation des femmes dans le système judiciaire . Cependant, la réservation n’est guère la réponse au problème posé.

L’Inde souffre d’un déficit chronique de juges, sans parler de femmes juges. Le 1er septembre, les tribunaux de grande instance manquaient de juges de 42% de la force sanctionnée. Le problème est juste aigu dans la magistrature inférieure : 19 343 effectifs actifs contre 24 490 effectifs sanctionnés. La représentation des femmes semble donc être un sous-ensemble de ce problème plus vaste. En outre, la réserve pour les femmes dans la magistrature pourrait avoir des implications sur le mérite.

Cela ne veut pas dire que les candidatures féminines seront moins méritantes, mais s’il n’y a pas un bassin suffisamment large, imposer n’importe quel type de quota pour n’importe quel groupe signifierait que les tribunaux auraient du mal à respecter cet objectif, et devront alors soit abaisser le bar pour entasser plus d’espoirs, ou détourner les postes vacants restants vers les groupes non réservés (dans ce cas, les juges masculins), sapant ainsi le quota. Étant donné la façon dont la magistrature supérieure, dans diverses déclarations, a soutenu le mérite ou la dignité comme critère principal de sélection en tant que membre de la magistrature, il est difficile de voir la magistrature abaisser la barre pour répondre à une proposition de réserve.

Cela dit, les femmes qui entrent dans la magistrature doivent être encouragées. Qu’il s’agisse d’un juge de la Haute Cour du Madhya Pradesh subordonnant la mise en liberté sous caution à l’obtention d’un rakhi par le plaignant dans une affaire d’agression sexuelle ou de l’interprétation profondément problématique d’une agression sexuelle par une juge de Bombay HC, il existe de nombreux exemples de manque de sensibilité au genre dans les cas impliquant des femmes.

Alors que l’Inde est en retard par rapport à l’OCDE en ce qui concerne la représentation des femmes dans la magistrature, l’OCDE montre qu’il s’agit d’un défi difficile : les femmes juges y représentaient 33 % de la magistrature supérieure et 45 % de la magistrature inférieure. La raison pour laquelle l’Inde compte si peu de femmes juges n’est pas tout à fait claire ; l’ancienne CJI SA Bobde avait déclaré plus tôt cette année que de nombreux juges en chef de la HC lui avaient dit que les avocates éligibles refusaient souvent le poste de juge en raison de responsabilités domestiques.

Que ce soit simplement anecdotique ou largement représentatif, l’Inde doit faciliter l’accès des femmes à la magistrature – et cela nécessitera tout, des toilettes fonctionnelles pour les femmes dans les tribunaux (Vidhi en 2019 a découvert que 15% des tribunaux de district interrogés n’avaient pas de toilettes pour les femmes , et seulement 40 % étaient fonctionnels parmi ceux qui avaient) à prendre en charge en matière de garde d’enfants.

