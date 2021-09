La magnifique aventure de type Pikmin ‘The Wild At Heart’ obtient la date de changement de novembre

in

Il n’y a pas si longtemps, le développeur Moonlight Kids et l’éditeur Humble Games ont confirmé que Le sauvage au coeur se dirigerait vers Switch. Un titre d’exploration et d’aventure tout à fait charmant avec des mécanismes de Pikmin-esque de lancer des copains, il est déjà sorti sur PC et Xbox. Heureusement, il a maintenant sa date de sortie finale sur Switch – le 16 novembre en tant que version physique ainsi que sur l’eShop.

Il a été acclamé par la critique et a des critiques d’utilisateurs «très positives» sur Steam; ci-dessous est une partie du résumé officiel.

Un mystérieux royaume caché. Deux enfants précoces fuyant les épreuves. Des créatures magiques et un ordre étrange de gardiens qui se sont égarés. Un mal stygien emprisonné. Bienvenue dans les bois profonds. Amassez votre Horde

Collectez et déployez un essaim de Spritelings originaux ; petites créatures magiques à commander. Cassez des trucs, récupérez du butin, combattez des ennemis, construisez de nouveaux chemins et plus encore !

Explorer

Un monde unique et séquestré riche de siècles pleins de traditions. Bois, grottes, littoral, sanctuaires anciens… Les Bois Profonds regorgent d’énigmes à résoudre et de secrets à découvrir.

Collectionner et fabriquer

Rassemblez des ressources rares comme des cristaux magiques, de la ferraille, des composants électriques et plus encore pour construire de nouvelles structures, objets et améliorations !

Bataille

Affrontez une faune précaire et des ennemis surnaturels avec les capacités uniques de votre essaim Spriteling et de votre fidèle aspirateur, le Gustbuster !

Tombée de la nuit

“Le noir est mauvais!” – Un dicton courant parmi les habitants des Bois Profonds, et pour cause. Des êtres malveillants se cachent ici dans l’ombre et vous voudrez peut-être simplement rester près d’un feu de camp jusqu’au lever du soleil.

Dites-nous ce que vous en pensez; est-ce celui-ci que vous pourriez acheter sur Switch en novembre ?