La Maharashtra State Cooperative Bank rapporte Rs 369 crore net au cours de l’exercice 21

La Maharashtra State Cooperative Bank (MSC) Bank a déclaré un bénéfice net de Rs 369 crore pour l’exercice 2021, soit une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente.

Le revenu total de la banque a chuté de 30% à Rs 2 427 crore, contre Rs 3 485 crore. La banque avait provisionné 1 012 crores de roupies pour la radiation du prêt NPA et la radiation des réserves générales de 455 crores de roupies, selon de hauts responsables.

Le bénéfice brut de la banque est tombé à Rs 776 crore, contre Rs 1345 crore pour l’année précédente, en baisse de 42%. Au cours de l’exercice 20, des réserves générales de Rs 455 crore, Rs 62 crore IDR (réserve pour amortissement des investissements) et Rs 75 crore ancien IR (réserve d’intérêts en souffrance) ont été reprises (total Rs 592 crore).

Le bénéfice d’exploitation de la banque s’élevait à Rs 758 crore, comme l’année précédente. L’année dernière, le bénéfice d’exploitation a augmenté en raison de la réception d’une garantie gouvernementale de Rs 304 crore contre les intérêts.

Vidyadhar Anaskar, président du conseil d’administration de la banque, a déclaré qu’au cours de l’exercice 21, le bénéfice d’exploitation était le résultat d’opérations commerciales pures. Le ratio NPA net est passé de zéro à 1,21% au cours de l’exercice 2020 en raison de l’impact de Covid-19. Les avances ont augmenté de 12% à Rs 23 295 crore, contre Rs 20 817 crore au cours de l’exercice précédent.

La MSC Bank est la banque coopérative faîtière de l’État et prête principalement aux entreprises agricoles telles que les sucreries et les unités de transformation agroalimentaire. Anaskar a déclaré que l’exposition totale au secteur est de 22 000 crores de roupies, dont 10 000 crores de roupies sont réservés au secteur du sucre en tant que prêt promis. La proposition de la banque de se lancer dans les prêts de détail a toutefois été rejetée par la Reserve Bank of India, a-t-il déclaré.

