La main bluffée gagne gros pour Rigby

Nous avons vu une main intense du Main Event des World Series of Poker 2021, un bad beat… et maintenant nous en avons une mémorable qui implique l’un des bluffs les plus risqués que j’aie jamais vus.

Cela implique Nicholas Rigby et Ronald Jensen. Rigby avait près de 10 millions de jetons et Jensen un peu plus de 5 millions.

Jensen a relancé à 325 000 jetons avec une paire de Rois… et Rigby A ENCORE RELEVÉ avec un 3-2 offsuit.

Maintenant, faisons une pause. Je devais chercher ça, car pourquoi Rigby ferait-il ça avec une main si faible ?

Selon Poker News, c’est une main qu’il adore jouer parce que la main connue dans son Pittsburgh natal sous le nom de « Dirty Diaper » est beaucoup jouée : « L’ami de Rigby a continué à expliquer que ils jouent le match 3-2 à Pittsburgh comme les autres jouent le match 7-2, où tout le monde à la table doit envoyer un jeton à un joueur qui gagne une main avec 7-2. Dans leur cas, la prime est activée lorsqu’un joueur remporte un pot avec le 3-2.

OK, d’accord, mais pourquoi le faire dans le Main Event ? Et il l’a joué plus tôt dans le tournoi !! Peu importe! En avant!

Jensen relance à 2.1M et Rigby suit.

Le flop ? C’est presque parfait : As-4-4. Cela donne à Rigby un tirage quinte, mais Jensen doit immédiatement se demander si Rigby détient un As, ce qui condamnerait sa paire de Rois. Jensen checke et Rigby mise 3,01M.

Après y avoir réfléchi, Jensen se couche et Rigby montra triomphalement sa mauvaise main absurde !

ÇA A MARCHÉ! Rigby n’a pas tout gagné, mais il a remporté 136 100 $ pour ses efforts dans le Main Event. Et cette main a aidé.

Les 30 meilleurs films en streaming sur Netflix (novembre 2021)