L'Argentine contre l'Angleterre en quarts de finale nous a donné l'un des meilleurs buts jamais vus, mais aussi l'une des plus grosses controverses de l'histoire du football. But de la main de Dieu de Diego Maradona.

Nous revenons sur l’évolution du jeu après la guerre des Malouines, le jeu lui-même et ses conséquences.

Les plus grandes controverses du football : le but de la main de Dieu de Diego Maradona

The Build-Up: jeu intense attendu après la guerre des Malouines

Bien que les deux pays soient à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, l’Angleterre et l’Argentine ont eu une intense rivalité footballistique. Datant du 19e siècle mais s’intensifiant depuis leur féroce rencontre lors de la finale de la Coupe du monde 1966 à la suite d’une victoire des Trois Lions dans un match de mauvaise humeur, le manager Alf Ramsey a appelé les Argentins « Animaux ». Cela a été considéré comme raciste par les Argentins.

La guerre des Malouines de 1982 entre les deux pays a beaucoup attisé les flammes. La guerre de 10 semaines sur les territoires dépendants de la Grande-Bretagne dans l’Atlantique, les Malouines et les îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud a vu près de 1 000 militaires mourir.

La préparation du jeu était centrée sur la guerre récente et l’histoire des deux pays sur et en dehors du terrain. Les tensions étaient vives parmi les supporters rivaux et il n’y a pas eu de surprise lorsqu’il y a eu des problèmes de foule parmi les 114 800 personnes présentes sous la chaleur torride de l’Estadio Azteca de Mexico.

L’objectif qui aurait dû être refusé : « l’objectif de la main de Dieu de Maradona »

Sans surprise, l’Argentine s’est bien mieux adaptée aux conditions que l’Angleterre et a eu le meilleur de la possession et des occasions au cours de la première moitié du match. Cependant, malgré plusieurs bonnes occasions, les scores sont restés à 0-0 à la mi-temps. La seconde moitié du jeu est ce dont tout le monde parle à ce jour. Le controversé et le grand se sont produits en seulement quatre minutes.

À la 51e minute, un backpass lâche du milieu de terrain anglais Steve Hodge a fait une boucle vers son gardien Peter Shilton. Maradona voyant cela est allé défier le gardien; cependant, Shilton étant le gardien de but et le plus grand des deux, était considéré comme le favori clair pour remporter le ballon. Maradona a réussi à atteindre le ballon en premier, mais a détourné le ballon dans le filet avec l’utilisation de sa main qui était au-dessus de sa tête.

Alors que le Maradona s’éloignait pour célébrer, beaucoup, y compris certains de ses coéquipiers, pensaient que le but serait refusé. Lorsque le juge de touche et l’arbitre ont donné le but, l’Argentine a célébré tandis que l’Angleterre a fait appel qu’un crime avait eu lieu.

Le but du siècle

À peine quatre minutes plus tard, ceux qui regardaient oubliaient presque ce qui venait de se passer. Diego Maradona a cimenté son héritage comme l’un des plus grands de tous les temps avec un objectif merveilleux de donner à l’Argentine une avance de deux à zéro. Récupérant le ballon dans sa moitié de terrain, le petit maestro a couru vers le milieu de terrain anglais et la défense à pleine vitesse. Battant plusieurs joueurs lors d’une course folle, Maradona n’avait plus que le gardien Shilton à battre. Une feinte a laissé Shilton à contre-pied et malgré une tentative désespérée de l’Anglais Terry Butcher qui avait déjà été battu pour l’atteindre avec un tacle glissé, le ballon a roulé dans le filet.

En seulement quatre minutes sur la plus grande scène de toutes, Maradona a montré à tout le monde ce qu’il faisait. Controversé mais brillant.

L’Angleterre a ramené un but grâce à l’attaquant Gary Lineker à la 81e minute, mais malgré sa pression tardive, l’Angleterre n’a pas pu trouver l’égalisation ou une réponse à ce qui s’était passé plus tôt.

Les conséquences du but de la main de Dieu de Diego Maradona

Après le match, Maradona a été interrogé par des journalistes qui l’ont interrogé sur le but controversé qui a aidé à éliminer l’Angleterre de la Coupe du monde. Le capitaine de l’Argentine a dit la citation qui serait liée à l’objectif pour toujours : « Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios », (« un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu » ).

L’entraîneur anglais de l’époque, Bobby Robson, ne s’est pas retenu lorsqu’il a été interrogé sur le handball. Il a déclaré: «Pas de si ni de mais, Peter Shilton n’aime pas être battu et il était évident que Maradona n’y avait pas mis la tête, mais sa main. Ce but, qui n’aurait jamais dû être accordé, a donné l’avantage à l’Argentine. C’était une mauvaise décision d’arbitrage et on ne s’attend pas à une telle décision au niveau de la Coupe du monde.

L’Angleterre reviendrait du Mexique en colère contre la façon dont elle a été éliminée du tournoi. Alors que Maradona et l’Argentine allaient remporter le plus grand prix du football, la Coupe du monde, battant l’Allemagne de l’Ouest 3-2 pour remporter le trophée pour la deuxième fois.

Ce qui a été dit dans les années suivantes

Argentine

S’exprimant plus de 20 ans après le match, Maradona a déclaré: « Je n’ai jamais parlé de pardon », a-t-il déclaré. « J’ai seulement dit que l’histoire ne pouvait pas être changée, que je n’avais à m’excuser auprès de personne, car c’était un match de football pour lequel il y avait 100 000 personnes dans le stade Azteca, vingt-deux joueurs, deux juges de lignes et un arbitre. «

Son coéquipier Jorge Valdano n’a pas été surpris par le but que Maradona a marqué avec sa main. Il a déclaré: «Il avait travaillé dessus à l’entraînement. Ce n’était pas la première fois. Quand je prenais des corners à l’entraînement, il arrivait au bout et le ballon touchait le filet. Certains riaient et se demandaient : « Que s’est-il passé ici ? D’autres disaient : « N’avez-vous pas vu ? Il a utilisé sa main !

« C’est pourquoi je n’ai pas été surpris lorsqu’il a marqué de cette façon contre l’Angleterre. Il le pensait. Je pouvais sentir un certain doute dans la célébration de son but, et il l’a fait allusion lorsque nous nous sommes embrassés. Il a dit : « Au coup d’envoi, vite. J’avais quelques doutes (pour savoir si cela tiendrait). J’ai couru très vite.

Angleterre

Dans une récente édition du magazine FourFourTwo, le gardien anglais Peter Shilton a été interrogé ce jour-là sur le match, le but et Maradona. Il a déclaré : « Ce n’est pas un match dont je me souviens très bien, surtout le premier but car il nous a coûté une place en demi-finale. Maradona s’est rendu compte qu’il n’avait pas le ballon. Il a triché et s’en est tiré. Je blâme l’arbitre et le juge de ligne – c’était leur travail de voir ça.

Après avoir rencontré Maradona par la suite, Shilton a ajouté: «Il y a eu des moments où on m’a offert beaucoup d’argent pour le rencontrer, mais j’ai dit, écoutez, il doit s’excuser, puis nous nous serrerons la main et tracerons une ligne en dessous. Il n’était pas prêt à faire ça.

L’attaquant Gary Lineker qui a marqué le but de consolation de l’Angleterre a pu pardonner à la légende argentine plus facilement que d’autres. Dans une interview avec Marca, lorsqu’on lui a demandé s’il avait pardonné à Maradona, Lineker a déclaré : « Bien sûr. Je pense que celui que je n’ai pas oublié était l’arbitre. Son juge de ligne a vu le handball – j’en suis certain. Mais je pense qu’il avait peur.

