La main de Matt Ryan ensanglantée après avoir été piétinée alors que les Falcons d’Atlanta affrontent les Panthers de la Caroline

Matt Ryan s’est blessé à la main dimanche, ce qui l’a couverte de sang. Pendant le match contre les Panthers de la Caroline, le bras gauche du quart-arrière des Falcons d’Atlanta se fait piétiner par le joueur de ligne défensive des Panthers Morgan Fox au deuxième quart alors qu’il était au sol. Ryan remarque le sang rapidement et essaie de le nettoyer tout en essayant de jouer. Mais peu de temps après avoir remarqué le sang, Ryan lance une interception au secondeur des Panthers Shaq Thompson.

Dès que Ryan est arrivé sur la touche, le personnel d’entraînement a nettoyé sa main et l’a recouverte pour le reste du match. Ryan a terminé la journée avec 146 verges par la passe, un touché et deux interceptions dans la défaite de 19-13 des Falcons contre les Panthers. Les Falcons ont maintenant une fiche de 3-4 cette année, mais il semble que Ryan ne manquera aucune action à cause de la main.

Ryan a récemment parlé à PopCulture.com et a expliqué comment il a pu rester en bonne santé car il n’a raté que trois matchs au cours de sa carrière dans la NFL. « Un, c’est la chance », a déclaré Ryan. « Je veux dire que j’ai eu de la chance, il n’y a aucun doute là-dessus. Parfois, il se passe des choses aléatoires et vous ne pouvez pas les contrôler. J’essaie de prendre bien soin de moi. Je travaille dur toute l’année pour m’assurer que mon corps est prêt à partir et j’ai joué avec de très bons joueurs. J’ai eu des gars autour de moi qui m’ont aidé à rester en bonne santé et à bien jouer et de très bons entraîneurs et entraîneurs et une bonne équipe et un système de soutien autour de moi pour m’aider à être réussi et cette partie m’a vraiment aidé. »

Ryan est classé dans le top 10 de tous les temps de la NFL pour les verges par la passe et les touchés par la passe. Il a remporté le prix MVP en 2016 et a failli mener les Falcons à une victoire au Super Bowl la même année. Depuis la saison du Super Bowl, les Falcons ont eu du mal à remettre les choses sur les rails, mais Ryan est convaincu qu’ils pourront changer les choses bientôt.

« Je pense que nous devons juste être un peu plus constants et si nous le pouvons », a déclaré Ryan. « Nous avons fait de très bonnes choses dans chacun des matchs auxquels nous avons joué cette année. Nous ne les avons tout simplement pas fait assez cohérents et donc je pense que si nous pouvons jouer un peu plus cohérent, un peu plus détaillé, nous « Je vais terminer ces matchs et gagner d’autres matchs. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de fou. Il faut juste que nous fassions vraiment bien notre travail encore et encore. »