La main-d’œuvre agricole excédentaire se déplace vers des emplois à bas salaire

L’industrie n’a pu en absorber aucun. Au contraire, le secteur industriel a perdu des emplois au cours du mois. L’emploi dans le secteur industriel en août 2021 était de 2,5 millions de moins qu’en juillet 2021.

Les travailleurs agricoles excédentaires se retrouvent dans des emplois moins privilégiés et moins bien rémunérés en tant que femmes de ménage, cuisiniers ou gardes de sécurité, sans trouver leur chemin habituel, pendant cette période de l’année, dans les secteurs de la construction et de la fabrication, Center for Monitoring Indian Economy ( CMIE) a dit.

« La main-d’œuvre excédentaire ou saisonnière libérée de l’agriculture se retrouve généralement sur les chantiers de construction. En des temps meilleurs, cela fait partie de la transition des fermes aux usines. Mais, l’industrie de la construction elle-même a perdu plus d’un demi-million d’emplois en août. Et, la fabrication a également perdu près d’un million d’emplois. Dans ces circonstances, la main-d’œuvre semble avoir trouvé un emploi dans le secteur des ménages en tant que femmes de ménage, cuisiniers, jardiniers, gardes de sécurité et autres, une transition qui pourrait être décrite comme des fermes à l’évier de la cuisine au lieu des fermes aux usines », a écrit le CMIE. MD & CEO Mahesh Vyas, dans un article récent.

Dans la saison post-semis à cette époque de l’année, l’excès de main-d’œuvre dans l’agriculture n’est pas un phénomène nouveau. Il est plutôt de nature saisonnière. Selon le CMIE, l’emploi dans l’agriculture était en moyenne de 124 millions pendant les mois de semis des cultures kharif de mai, juin et juillet. En août, il est tombé à 116 millions.

En août de cette année, l’emploi dans l’agriculture a chuté de 8,7 millions, réduisant l’emploi en Inde, en termes absolus, de 1,9 million à 397,8 millions en août contre 399,7 millions en juillet. Cela a fait grimper le taux de chômage en Inde à 8,3 % en août contre 7 % en juillet et a fait chuter le taux d’emploi global à 37,2 % contre 37,4 % il y a un mois.

« La composition de cette baisse de l’emploi en août révèle les défis auxquels l’Inde est confrontée pour fournir des emplois. La perte concernait essentiellement les emplois agricoles. Les emplois non agricoles ont augmenté pour absorber une très grande partie des emplois perdus dans le secteur agricole pour laisser un déficit net de 1,9 million d’emplois. Cependant, les emplois non agricoles qui se sont développés n’étaient pour la plupart pas du genre à être considérés comme des emplois de bonne qualité », a écrit Vyas.

Au cours du mois, les emplois non agricoles ont augmenté de 6,8 millions. Parmi ceux-ci, l’emploi sous forme d’hommes d’affaires a augmenté de près de 4 millions et celui sous forme de petits commerçants et de journaliers a augmenté de 2,1 millions. Les emplois salariés ont légèrement augmenté, de 0,7 million, au cours du mois, a-t-il écrit.

Une grande partie de la main-d’œuvre supprimée par l’agriculture a été absorbée dans les secteurs des services qui ont fourni 8,5 millions d’emplois supplémentaires en août. Les principaux absorbeurs d’emploi dans le secteur des services en août ont été les services personnels non professionnels et le commerce de détail. Les prestataires de services non professionnels comprennent les femmes de chambre, les cuisiniers à domicile, les esthéticiennes, les masseurs, les entraîneurs de gymnase, les barbiers, les plombiers, les jardiniers, les agents de sécurité, les bricoleurs et les prestataires de services similaires. L’augmentation de ces emplois en août a été de 4,7 millions.

Le secteur manufacturier a perdu 0,94 million d’emplois en août. Les usines, semble-t-il, ne sont pas une source fiable d’emplois. Ils semblent avoir perdu de façon permanente environ 10 millions d’emplois dans les fermetures induites par la pandémie, a déclaré Vyas.