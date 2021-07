La main du PSV qui laisse la cravate fermée

Le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des champions a connu son premier enjeu hier avec peu de surprises. Le PSV Eindhoven a battu le Turc Galatasaray tandis que l’Olympiacos a lutté plus que prévu pour s’imposer face aux champions azerbaïdjanais du Neftchi PFC. Ce n’est pas passé de 1-0.

Le PSV s’est régalé contre l’équipe turque dans ce qui semblait être l’une des séries éliminatoires les plus égales. Rien n’est plus faux, Zahavi a signé un record d’honneur avec deux buts dans les 45 premières minutes et un troisième, pour boucler le triplé, dans la dernière ligne droite du match. De plus, une assistance a été enregistrée. Ceux d’Eindhoven ont gagné 5-1 à domicile avec un autre protagoniste. Mario Götze a signé un doublé.

C’était plus dur pour l’Olympiacos qui a laissé la porte ouverte pour le retour avec un seul but de Camara.

La journée

Pour le reste de la journée, Kairat Almaty a battu le Red Star à domicile avec un but de Bagnack à dix minutes de la fin. Le Suédois Malmö a également battu le Finlandais HJK 2-1. Ludogorets et Musa ont tout laissé pour le retour après le nul, même résultat pour les Young Boys. Varsovie a gagné « in extremis » avec un but au rabais.

Résultats

Kairat Almaty-Étoile Rouge 2-1Malmö-HJK 2-1Mura-Ludogorets 0-0Bratislava-Jeunes garçons 0-0Legia Varsòvia-Tallinn 2-1Olympiacos-Bakou PFC 1-0PSV-Galatasaray 5-1