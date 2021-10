La main du Real Madrid en Ligue des champions

13/10/2021 à 23:14 CEST

Un tour du chapeau de la danoise Caroline Moller en première mi-temps, elle a jeté les bases d’une victoire confortable du Real Madrid contre l’islandais Breidablik (5-0) lors de ses débuts à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions de football féminin.

RMA

BRE

Real Madrid

Messe; Ivana Andrés, Galvez, Peter; Kenti Robles (Nahikari, min.53), Lorena Navarro, Zornoza (Corredera, min.53), Claudia Florentino (Carmona, min.46), Lucía Rodríguez; Athénée et Moller (Match, min.73).

Breidablik

Ivarsdottir; A. Arnadottir, K. Arnadottir, Lillyardottir, Halldorsdottir ; Antonsdottir (Sigurgeirsdottir, min, 62), Tomasdottir (Kristjansdottir, min.89) Ziemer (Fiedriksdottir, min.89); Magnusdottir (Georgsdottir, min.89), McCarty (Soree, min.62) et Albertsdottir.

Buts

1-0, M.5 : Moller. 2-0, M.19 : Moller. 3-0, M.42 : Moller. 4-0, M.47 : Carmona. 5-0, M.88 : Lorena Navarro.

Arbitre

Sandra Bastos (POR). Il admoneste Halldorsdottir (min.44).

Incidents

Alfredo Di Stefano. 473 spectateurs.

L’équipe blanche a commencé à être déterminée à marquer rapidement pour éviter les surprises. Et cela n’a pris que cinq minutes pour le faire. Il a été réalisé par Moller elle-même, qui après un premier avertissement a reçu une bonne passe entre les lignes de la droite du Mexicain Kenti Robles pour contrôler délicatement et définir avec force.

C’était la première mesure de son récital privé. Désireuse d’en savoir plus, elle a envoyé le ballon après une bonne combinaison avec Athenea et est immédiatement passée à quelques centimètres du gardien de but en tête-à-tête. La chance qui lui manquait là-bas était proche de la vingtième minute, lorsqu’un ballon pris sous les bâtons par une défense rivale lui tomba sur les pieds pour ensuite définir sereinement.

Il restait encore de la dynamite pour la Danoise, qui peu avant la pause mettre la cerise sur un grand jeu d’équipe qui est né sur un mur de Kenti Robles avec Lorena Navarro et suivi d’une nouvelle assistance du Mexicain culminant au cœur de la région.

De retour dans le vert, le festival a continué. Et il a été rejoint par Olga Carmona, qui vient d’entrer sur le terrain de jeu a remporté un ballon sous pression et, avec l’aide de la passe de Moller, a marqué le quatrième but de la nuit.

Malgré l’avantage confortable, l’hôte n’a pas reculé, conscient que le nombre de buts en sa faveur pourrait finalement être décisif pour sceller la première place. Et avait Nahikari la possibilité de prolonger le loyer, d’abord avec un tir qui a frôlé la barre transversale puis avec une tête dans une position confortable qui est sortie trop faible.

A la fin c’était Lorraine Navarro qui a fermé la « petite main » d’un tir à bout portant.

Grâce à ce résultat, les Madridistas ajoutent six points sur six possibles et jettent leur dévolu sur le Paris Saint-Germain, avec lequel ils finiront vraisemblablement par se battre pour la tête.