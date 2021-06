La main lourde de la CONMEBOL pour les arbitres qui ont échoué en Uruguay

04/06/21 à 23:10 CEST

le Uruguay – Paraguay de cette semaine dans les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 a suscité beaucoup de controverse, en particulier dans un jeu presque inexplicable qui Le VAR a validé comme la bonne décision dans un but annulé aux Charruas pour hors-jeu qui a dû remonter au tableau d’affichage.

Après le match, plusieurs joueurs uruguayens ont furieusement partagé les images de l’incident du match, demandant des explications à la CONMEBOL, et l’establishment sud-américain n’a pas tardé à réagir.

Ce même vendredi, il a publié un communiqué informant que les deux arbitres impliqués dans l’incident, les Colombiens Nicolas Gallo, l’arbitre VAR, et Miguel Roldan, l’arbitre assistant qui a levé le drapeau du hors-jeu, ont été suspendu pour « une durée indéterminée dans l’exercice de leurs fonctions dans les concours organisés par la CONMEBOL », qui comprend la Coupe de l’America.

Dommage @CONMEBOL pic.twitter.com/C3eM69UrVL – Diego Godin (@diegogodin) 4 juin 2021

Avant, la commission des arbitres de la CONMEBOL avait partagé le audios entre l’arbitre de terrain et la salle VOR à ce sujet et d’autres jeux controversés du jeu, dans certains clips dans lesquels CONMEBOL lui-même a reconnu l’erreur d’arbitrage et VAR, comme « erreurs grossières et manifestes ».

RoldanCurieusement, c’est le frère de l’arbitre principal du match, Wilmar Roldán, qui ne recevra pas de sanction car il s’agit d’une action factuelle et fait confiance à ses coéquipiers.

Le jeu a également eu une autre pièce controversée dans un Expulsion possible à la minute 25 de Vecino à propos d’un joueur paraguayen. Gallo a recommandé à Wilmar Roldán l’examen d’un éventuel carton rouge, mais l’arbitre Il a gardé sa décision de faire carton jaune.

L’Uruguay et le Paraguay se sont finalement soldés par un match nul et une répartition des points.