La main violette de la reine réapparaît – inquiétudes suscitées par les nouvelles images | Royale | Nouvelles

Les fans royaux ont salué la nouvelle du retour de la reine à la vie publique, mais ont exprimé des inquiétudes quant à la coloration de ses mains qui, dans certains cas, pourrait être un indicateur de l’état de santé de la cyanose périphérique qui peut être causée par des problèmes d’approvisionnement en sang et artériel.

Stacey G a commenté en réponse à une image publiée sur le compte Twitter de la famille royale : « C’est agréable de voir HM debout. Mais ses mains vont-elles bien. Elles ont l’air très froides ! ».

Une autre utilisatrice de Twitter, Alison Howard, a observé que la main du général Sir Nick Carter semblait également avoir la même teinte, ce qui a incité Stacey G à suggérer d’augmenter le chauffage central du château de Windsor.

Dorset Lis a écrit: « Ses mains sont un peu violettes par rapport à son visage … ce n’est pas vrai. »

@VoidofTheLost a écrit: « Ses mains sont d’un violet vif et sa peau est pâle et jaunâtre. Je tiens beaucoup à la reine mais je crains que tout ne se passe pas bien. »

Erin Saunders a écrit: « Pourquoi ses mains sont-elles si violettes? Un peu inquiète qu’elle voie cela. :(«

Une autre utilisatrice de Twitter, Joanne, a ajouté : « Je déteste cette photo. Je suis contente qu’elle aille bien, mais ses mains ont l’air si violettes et enflées. »

D’autres fans royaux ont rapidement attribué la décoloration à la vieillesse plutôt qu’à quelque chose de trop grave.

Et Dear Deir a écrit : « Cela arrive quand on vieillit. Les veines sont visibles à travers la peau, ce qui donne un éclat bleu. J’ai le même, bien que je sois loin de 95 ».

Belhypotheue a noté: « Wow, elle a l’air frêle. Bénis-la ».

Kim Chesterfield a ajouté : « Ravi de voir la reine. Elle a perdu un peu plus de poids, semblant un peu frêle, mais toujours aussi en bonne santé, joyeuse et une source d’inspiration pour nous tous ».

Sa Majesté avait l’air radieuse dans une robe à fleurs lors des fiançailles d’aujourd’hui, qui sont ses premières depuis qu’elle a raté le service du dimanche du Souvenir au cénotaphe le 14 novembre.

La reine a eu une audience avec le chef d’état-major de la Défense dans la salle Oak du château de Windsor.

Elle a eu lieu à l’occasion de sa démission en tant que chef des forces armées et principal conseiller militaire du secrétaire d’État à la Défense.

Parmi les autres causes de cyanose, citons la maladie de Raynaud, qui affecte les doigts et les orteils, ainsi que le fait d’être dans l’air froid ou dans l’eau ou de porter des vêtements ou des bijoux trop serrés.

Les bêta-bloquants, un médicament utilisé pour traiter l’hypertension artérielle, en sont également la cause.

La cyanose est un symptôme de nombreuses conditions différentes et son traitement dépend de la cause, selon le NHS.

Le retour du monarque a suscité des commentaires de sympathisants avec YeppersForPeppers écrivant: « Oh merci mon Dieu, l’univers, ses médecins et l’énergie positive de nous tous qui aimons et admirons cette icône ».

Un autre a écrit : « Liz nous t’aimons !!! God Save the Queen ».

Et CatLadyDi a commenté : « Même dans ses 90 ans, c’est une règle pratique ! Bravo Votre Majesté ! ».

Joanne Weatherby a tweeté : « C’est merveilleux de voir SM la reine. J’espère qu’elle est bien reposée et qu’elle se sent beaucoup mieux. »

La porte-parole de la reine a été contactée pour commentaires.