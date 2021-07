La maintenance des centrales électriques ne suit pas le rythme de la hausse de la demande

Le rapport sur le bilan de production de charge (LGBR) 2020-21 publié par l’Autorité centrale de l’électricité avait souligné que «certaines des pannes prévues des unités de production conformément au calendrier de maintenance de 2020-21 n’ont pas été entreprises par les services publics pour les mois d’avril. et mai 2020 en raison du verrouillage pan-indien à la suite de la pandémie de Covid-19 ».

De nombreuses grandes centrales électriques du pays sont en retard sur leurs calendriers de maintenance car elles étaient confrontées à des pénuries de main-d’œuvre au cours de l’exercice 21 en raison des restrictions de Covid-19.

L’exigence d’une alimentation électrique continue pendant les périodes de verrouillage critiques n’a pas non plus permis à de nombreuses usines de se déconnecter pour entreprendre des activités de maintenance. Selon les données recueillies par l’industrie, seulement 30 400 mégawatts (MW) de centrales thermiques ont exécuté des activités de maintenance planifiées au cours de l’exercice 21, contre 1 06 022 MW au cours de l’exercice 20.

Au cours de l’exercice en cours, des arrêts pour maintenance sont prévus pour 51 990 MW d’unités de production d’électricité. L’entretien des centrales électriques devient plus critique avec une demande d’électricité atteignant des niveaux record, dépassant les 2 000 000 MW dans un passé récent.

Selon le LGBR, une capacité cumulée de plus de 2 43 000 MW était censée faire l’objet d’une maintenance au cours de l’exercice 21 (la capacité totale des centrales thermiques du pays est de 2 34 000 MW mais la capacité cumulée plus élevée prévue pour la maintenance indique que de nombreuses unités ont été devrait subir plusieurs arrêts pour maintenance au cours de l’exercice).

Certes, les capacités qui font effectivement l’objet d’une maintenance sont toujours inférieures à ce qui était initialement prévu pour un exercice particulier. Par exemple, selon le LGBR pour l’exercice 18, la maintenance était prévue pour 1 41 981 MW, mais la maintenance réelle a été effectuée sur une capacité de 60 640 MW au cours de cet exercice. “Pour certaines centrales, cela fait déjà plus de 21 mois que la dernière maintenance a été entreprise, et plusieurs unités ont dû subir des arrêts forcés en raison de fortes vibrations de turbine, de défaillances d’aubes de turbine, de pression élevée du four et de problèmes d’évacuation des cendres”, a déclaré un responsable d’un a déclaré la compagnie d’électricité.

La maintenance planifiée comprend l’inspection, l’entretien et la rénovation de la chaudière, du turbogénérateur et d’autres activités telles que le test de garantie de performance des nouvelles unités et les études d’évaluation de la durée de vie résiduelle des anciennes unités. Les requêtes adressées au ministère de l’Énergie de l’Union à ce sujet n’ont pas reçu de réponse. La question a été soulevée lors d’une récente réunion d’un comité régional de l’électricité tenue le 22 juin. « La maintenance annuelle des centrales thermiques qui est attendue depuis longtemps et n’a pas pu être entreprise en raison de la grave situation de Covid-19 peut être effectuée pendant la saison de la mousson pour dans la mesure du possible », indique le procès-verbal de la réunion, examiné par FE.

