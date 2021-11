La maire de Tampa, Jane Castor, accepte de recevoir l’intégralité de son salaire en Bitcoin

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Avec Castor, ce sont désormais 4 maires intéressés à percevoir leur salaire en Bitcoin. D’autres responsables politiques devraient se joindre à cette initiative dans les prochains jours.

La maire de Tampa, Jane Castor, a également déclaré son intention de faire partie du groupe de responsables politiques qui recevront tous leurs salaires en Bitcoin.

Le maire de Tampa recevra son salaire en Bitcoin

Cela a été annoncé par la maire elle-même lors de l’événement Bitcoin & Blockchain Summit, qui s’est tenu la semaine dernière dans l’État de Floride et a été parrainé par Celsius. Là, la fonctionnaire a exprimé son intention de recevoir son salaire en monnaie numérique, pour laquelle elle aura le soutien du directeur technique de Celsius, Nuke Goldstein, qui l’aidera personnellement à rendre cela possible.

À cet égard, Castor a commenté :

« Avec le soutien de Nuke, il m’a envoyé… un défi de certains maires pour accepter votre paiement en Bitcoin. J’accepte ce défi, mais comme je l’ai dit à Nuke, j’ai besoin d’un adulte responsable pour me guider dans ce processus. »

La déclaration d’intention de Castor arrive à un moment particulièrement propice pour Tampa Bay, le magazine Forbes qualifiant la ville de technologies financières émergentes à la croissance la plus rapide aux États-Unis. espace très attractif pour les entreprises et startups de divers secteurs.

Il y a déjà quatre responsables politiques

Avec l’annonce de Castor, un total de quatre responsables politiques ont déjà décidé de soutenir l’appel de l’investisseur et conférencier Bitcoin, Anthony Pompliano, qui a demandé publiquement via son compte Twitter qui deviendrait le premier responsable politique à recevoir l’intégralité de votre salaire en monnaie numérique.

Le premier à répondre à sa demande a été le maire de la ville de Miami, Francis Suárez, qui a assuré que son prochain chèque de paie serait entièrement perçu en Bitcoin. Plus tard, le maire nouvellement élu de New York, Eric Adams, qui deux jours plus tard a triplé le pari de son homologue, et a déclaré qu’il « irait gros » car il recevra ses trois premiers salaires dans la monnaie numérique.

Avant que Castor ne rejoigne ce groupe, le maire de Jackson, Scott Conger, a également exprimé son intention de suivre ces étapes. Dans ce cas, il choisirait de convertir l’intégralité de son salaire en Bitcoin, il ne pourrait donc pas le recevoir directement de l’administration publique.

Pendant ce temps, l’initiative de Pompliano est passée au niveau supérieur, car maintenant l’investisseur et le conférencier ont invité ses partisans à enquêter pour savoir si les maires et / ou les responsables politiques du lieu où ils résident seraient disposés à franchir cette étape. On s’attend à ce que davantage de personnalités se joignent à cet appel, même si pour le moment, il n’est pas clair quel sera le prochain nom à apparaître dans cette liste.

