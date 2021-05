La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, défend la décision de limiter les interviews aux journalistes minoritaires ⋆ .

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, prend la parole lors de la 88e réunion hivernale de la Conférence des maires des États-Unis à Washington, DC, le 23 janvier 2020 (Crédit: Joshua Roberts / .)

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a défendu sa politique d’accepter uniquement les demandes d’interview de «journalistes noirs et bruns» mercredi, arguant qu’elle est rendue nécessaire par «l’écrasante blancheur et la masculinité» des institutions médiatiques de la ville.

La maire démocrate a suscité l’indignation après avoir annoncé qu’elle n’accorderait pas d’entretiens individuels aux journalistes blancs sur une base temporaire autour du deuxième anniversaire de son élection.

Lightfoot, la première femme noire et le premier maire ouvertement gay de l’histoire de la ville, a écrit une lettre de deux pages aux médias dans laquelle elle a loué son élection pour avoir «brisé les barrières» et a critiqué les organisations médiatiques de Chicago pour ne pas avoir abordé leur «racisme institutionnalisé interne, »Selon Fox News.

Elle a affirmé que sa décision n’était que la dernière étape de son combat de toute une vie pour la diversité et l’inclusion.

«En regardant l’absence de diversité dans le corps de presse de l’hôtel de ville et d’autres salles de rédaction, il ne semble malheureusement pas que de nombreuses institutions médiatiques de Chicago aient compris et n’aient vraiment pas embrassé ce moment», a-t-elle écrit. «Depuis mon premier jour de campagne électorale en 2018, j’ai été frappé par l’écrasante blancheur et la masculinité des médias de Chicago, des comités de rédaction, de la presse politique et, oui, de la presse de l’hôtel de ville en particulier.

Elle a dit qu’il était «inacceptable» que la plupart des journalistes couvrant l’hôtel de ville soient blancs, en particulier à la lumière de la diversité des dirigeants de la ville.

«Beaucoup d’entre eux sont intelligents et travailleurs, avisés et qualifiés. Mais surtout des blancs, néanmoins », a-t-elle écrit à propos des journalistes.

Lightfoot a exhorté les dirigeants des médias de la ville à évoluer et à se diversifier car «ce bras de notre système démocratique est en vie».

Gregory Pratt, un journaliste latino pour le Chicago Tribune couvrant City Hall a répondu à la nouvelle politique en se retirant d’une interview qui lui avait été accordée avec Lightfoot.

“J’ai demandé au bureau du maire de lever sa condition sur les autres et quand ils ont dit non, nous avons respectueusement annulé”, a-t-il écrit dans un tweet. «Les politiciens ne peuvent pas choisir qui les couvre.»

Le maire de Tbe a déclaré que «les dirigeants des communautés noires et brunes» avaient précédemment exprimé leur inquiétude quant au fait que la couverture médiatique était biaisée mais ne s’étaient pas prononcés de peur d’être accusés de jouer la carte de la race.

«Ce n’est pas mon travail. Cela ne devrait pas l’être », a-t-elle écrit. «Je n’ai pas le temps pour ça. Mais comme pour tant de problèmes purulents, cela n’a fait qu’empirer avec le temps. Me voici donc, comme tant d’autres femmes noires avant moi, devant attirer votre attention sur ce problème. “

