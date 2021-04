La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, dénonce les rapports “ homophobes ” sur une prétendue liaison extraconjugale ⋆ .

Instagram

Le politicien démocrate appelle “ certains membres des médias et des poignées Twitter vérifiées ” pour avoir propagé les rumeurs sans fondement comme étant la vérité, les qualifiant de “ choquantes et décevantes ”.

AceShowbiz –

Au milieu de l’appel à sa démission à la suite de la dernière fusillade de la police sur Adam Toledo, 13 ans, la maire de Chicago, Lori Lightfoot, a été contrainte de repousser les rumeurs visant sa vie personnelle. Le politicien démocrate envisagerait de démissionner de son poste après s’être soi-disant surpris en train de tromper sa femme avec une autre femme.

Dans une série de tweets publiés le dimanche 18 avril, le maire de Chicago a démystifié les allégations d’affaire. «Bonjour de mon manoir à Sauganash», commença-t-elle avec légèreté. «Sérieusement, cependant, notre ville n’a pas de temps pour les rumeurs homophobes, racistes et misogynes, aujourd’hui ou n’importe quel jour.

Qualifiant de «vérité» ceux qui répandent les rumeurs, elle a écrit: «C’est choquant et décevant de voir que certains membres des médias et des identifiants Twitter vérifiés colportent cette poubelle comme étant la vérité.» L’homme de 58 ans était très probablement en train de prendre un coup contre l’activiste politique et ancien candidat à la mairie Ja’Mal Green, qui a publié un tweet maintenant supprimé qui a conduit beaucoup à croire la rumeur alors qu’il écrivait: «Lori Lightfoot démissionne demain en une fin étonnante à sa mairie. WOW.”

«Si les gens ne l’avaient pas remarqué, nous avons des défis majeurs à Chicago que nous devons relever ENSEMBLE», a poursuivi Lori, demandant aux gens de concentrer leur énergie sur des questions plus importantes. «Ce non-sens auquel certains ont apparemment le luxe de se livrer n’a pas nourri une personne, arrêté la pandémie, hébergé quiconque vivant dans la rue ou sauvé un jeune.»

Abordant le rapport de son supposé plan de démission, elle a déclaré: «Je continuerai à diriger un groupe de volontaires partout dans notre ville qui sont sur le point de faire le travail du peuple. Les habitants de Chicago m’ont élu maire et je continuerai à servir aujourd’hui, demain et à l’avenir. Retour au travail.” Elle l’a ensuite signé: «PS – je n’ai pas emménagé dans un château fantastique à Sauganash. Profite bien de ton dimanche.”

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a démystifié les informations faisant état de son prétendu scandale de tricherie.

Auparavant, des rumeurs se propageaient sur Internet selon lesquelles Lori allait annoncer sa démission lundi après avoir été surprise en train de tromper sa femme Amy Eshleman avec une femme qui a un petit ami. Le petit ami de la femme aurait apporté une arme à feu et a menacé en disant: «Vous feriez mieux de vous en occuper ou je vais aux nouvelles.»

Lori et sa femme Amy auraient été impliquées dans une dispute qui est devenue physique en raison du prétendu scandale de tricherie. On a signalé que leur fille, prétendument effrayée, courrait vers la police et demandait leur aide en disant: «Mes mamans se battent».