La Mairie de Barcelone, “surprise” de la Generalitat par les Jeux

15/07/2021 à 16h57 CEST

Le Conseiller aux Budgets et la Présidence de la Mairie de Barcelone, Jordi Martí, a exprimé ce jeudi la “surprise” du consistoire pour la nomination officielle du gouvernement pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de 2030 sans que l’exécutif catalan ait partagé les grandes lignes du projet.

Le président de la Generalitat, Pere Aragonès, a envoyé mercredi une lettre au président du Comité olympique espagnol (COE), Alejandro Blanco, officialisant le “intérêt“du gouvernement dans lequel la Catalogne accueille les Jeux Olympiques d’hiver de 2030, avec la candidature Pyrénées-Barcelone.

Le conseiller a expliqué qu’ils ne connaissaient pas l’intention du gouvernement d’envoyer la lettre et a souligné qu’ils ne connaissaient pas encore les grandes lignes du projet. “Nous avons été surpris que la lettre ait déjà été écrite”, a déclaré Martí lorsqu’on lui a posé des questions sur la question lors d’une conférence de presse.

Martí a rappelé qu’au cours du dernier mandat, il y avait eu une Commission d’étude sur les Jeux Olympiques d’hiver qui s’était clôturée par trois conclusions principales : que le projet devait être dirigé par la Generalitat, qu’il devait avoir l’accord du territoire affecté et qu’il pour garantir des critères de durabilité environnementale.

“Barcelone s’est engagé à accompagner ce projet, pas à le diriger, si ces trois exigences étaient réunies”, pointa-t-il.

“Nous ne connaissions pas l’initiative d’envoyer cette lettre optant déjà pour la candidature. On ne connaît pas non plus la concrétisation du projetPar conséquent, ce que nous demanderons, ce sera la concrétisation pour respecter l’accord que nous avons forgé entre tous les groupes politiques et voir si ces trois critères sont remplis et de quelle manière », a conclu le conseiller.