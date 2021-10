La mairie de Saragosse présente ses propres NFT inspirés de ses Fiestas del Pilar

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Pour les festivités du Pilar, la Mairie de Saragosse crée sa première collection NFT et développe le jumeau virtuel en 3D de la Plaza del Pilar.

Les Fiestas del Pilar sont les fêtes patronales de Saragosse, en Espagne, qui sont célébrées en l’honneur de la Virgen del Pilar, patronne de la ville. Ce festival a lieu précisément cela, la semaine du 12 octobre. Cette fois, il y a une nouveauté, liée à la technologie, la présence -pour la première fois- de jetons non fongibles (NFT) dans le cadre de la célébration.

La mairie de Saragosse a décidé de lancer une expérience de création de NFT basés sur des éléments emblématiques de la culture aragonaise, tels que les grosses têtes. De cette façon, selon la municipalité elle-même, il devient le premier organisme officiel en Espagne à utiliser la technologie Blockchain pour diffuser et préserver les valeurs de sa tradition et de sa culture.

Les grosses têtes ou géants sont des personnages traditionnels des fêtes populaires de Saragosse et de nombreuses autres villes espagnoles.

Grosse tête NFT

La collection initiale NFT de la Mairie de Saragosse a pour protagonistes les grandes têtes de La Pilara, El Berrugón et La Forana. Il a été soigneusement conçu en 3D et déployé en OpenSea par la société aragonaise Imascono. Les NFT seront disponibles sur le réseau principal Ethereum et leur obtention, accessible à toutes les parties intéressées, est liée au métavers de Saragosse.

A l’occasion de # Pilar21, du 9 au 17 octobre, la Mairie de Saragosse met à disposition au niveau national et international un jumeau virtuel 3D de la Plaza del Pilar sur le site internet derendadeflores.com. De plus, jusqu’à aujourd’hui, un jeu appelé #RetoOfrenda sera développé sur ce même site Web dans lequel Tout utilisateur pourra rechercher contre la montre un panier de pavés traditionnels (bonbons aragonais), cachés dans différents coins de la Plaza del Pilar 3D. Trouver le panier et tweeter le code secret obtenu fera participer l’utilisateur à une tombola où il pourra participer pour obtenir différents prix physiques ainsi que NFT. Par exemple, aujourd’hui une chemise Real Zaragoza signée par Ander Herrera + un NFT lié à Ander Herrera (objet numérique unique) sera tiré au sort. Le gagnant sera annoncé sur Twitter demain.

Celui de la mairie de Saragosse est un pari technologique qui cherche à partager la tradition de la ville de Saragosse dans les nouveaux univers numériques à travers un site Web unique ofrendadeflores.com où tous les utilisateurs, quel que soit l’appareil (mobile, PC) ou leurs connaissances la technologie peut profiter d’une expérience immersive, technologique et gamifiée, et en même temps, entrer dans le monde des NFT.

