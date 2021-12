La Maison Bitcoins, excentrique, n’est pas prête d’emménager | La technologie

Les crypto-monnaies sont un concept entièrement numérique, mais elles prennent forme dans cette structure créée par l’artiste français Ciryl Lancelin.

UNE Bitcoin ne peut pas toucher. Il n’existe pas dans le monde réel. Mais aujourd’hui il coûte près de 45 000 euros, et la plupart de ses propriétaires sont riches.

L’artiste plasticienne française Ciryl Lancelin a toujours été fascinée par la fine ligne qui sépare le monde abstrait et le monde réel. Quoi de plus abstrait qu’une crypto-monnaie ?

Ses créations sont basées sur structures géométriques créées avec des sphères et d’autres formes symétriques, donc de ce point de vue, cet excentrique Maison Bitcoins, ça prend tout son sens.

D’un point de vue structurel, cela ressemble peut-être à une maison, mais au mieux, cela servirait à passer l’après-midi par une journée chaude, car il n’est pas prêt à emménager.

Les murs sont constitués d’immenses (et inexistants) pièces de monnaie en bitcoins Ils tournent également, permettant à l’air et à la lumière (et à tout le reste) de passer dans la maison.

Ces pièces sont également empilées horizontalement, formant des escaliers et un point de vue surélevé original, que l’on peut voir à la fin de la vidéo.

Portefeuille matériel de crypto-monnaie pour stocker à froid des dizaines de crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, ERC20 et bien d’autres.

L’intérieur de la maison est agrémenté d’un fauteuil, d’une salle de bain, et même d’une piscine intérieure, mais le fait que les murs tournent et ne soient pas complètement fermés, l’empêche d’être utilisée comme maison.

C’est avant tout une vision artistique du Bitcoin.

Comme l’explique son auteur, Ciryl Lancelin, chez Designboom, « la crypto-monnaie vient du monde abstrait, mais c’est une belle opportunité de financer certains projets d’architecture numérique afin qu’ils fassent partie du monde réel. »

Et il poursuit : « House Bitcoins fait partie de ce voyage. Il est en route, partant d’une idée numérique du métaverse, mais prêt à être construit avec du matériel traditionnel, pour en faire une expérience unique de cette époque transitoire que nous sommes. dans. »

Nous vivons une époque étrange, et cela ne fait que commencer…