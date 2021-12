La Maison Blanche a refusé en octobre un plan pour stimuler les tests COVID: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Maison Blanche en octobre a rejeté une proposition qui aurait ajouté plus de 730 millions de tests COVID à domicile au marché par mois, selon un rapport publié cette semaine.

Un plan élaboré par les meilleurs experts de l’industrie de la TH Chan School of Public Health de Harvard, de la COVID Collaborative, de la Fondation Rockefeller et d’autres organisations, visait à augmenter les capacités de fabrication « pour empêcher la surtension de COVID pendant les vacances », a rapporté Vanity Fair pour la première fois jeudi.

Mais la Maison Blanche a rejeté l’offre du 22 octobre et trois jours plus tard, elle a annoncé qu’elle chercherait à renforcer les tests rapides à domicile via le « processus d’approbation réglementaire de la FDA ».

Les gens attendent dans une file qui s’étend autour du bloc pour recevoir des kits de test COVID-19 rapides à domicile gratuits à Philadelphie lundi. (AP/Matt Rourke)

Un responsable de l’administration présent à la réunion d’octobre a déclaré à la publication que la décision était basée sur le fait que les États-Unis « n’avaient pas la capacité de fabriquer des tests en vente libre à cette échelle ».

Le problème du renforcement des tests à domicile était dû au fait que la FDA n’avait approuvé qu’une poignée de kits de test et que la capacité d’augmenter considérablement la fabrication des kits aurait été limitée.

Mais l’annonce du président Biden plus tôt cette semaine montre un changement dans la priorité de l’administration, car les cas de COVID sont à nouveau en augmentation dans tout le pays.

À partir de janvier 2022, la Maison Blanche lancera un site Web qui permettra aux Américains de commander des kits de test à domicile gratuits.

Cette décision fait suite aux récentes pénuries de kits de test à domicile et aux longues files d’attente pour se faire tester pendant la saison des vacances.

« J’aurais aimé avoir pensé à commander un demi-milliard [tests] il y a deux mois, avant que COVID ne frappe ici », a déclaré Biden lors d’une interview mercredi avec ABC News.

Le président Biden à la Maison Blanche (Drew Angerer/.)

Mais les commentaires faits par l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki plus tôt cette année suggèrent que l’administration a prématurément rejeté l’idée.

« Devrions-nous en envoyer un à chaque Américain ? » elle s’est moquée du podium en réponse à des questions sur l’accès accru aux kits de test.

« Alors, que se passe-t-il si vous – si chaque Américain a un test ? Combien cela coûte-t-il, et que se passe-t-il ensuite ? » elle a ajouté.

Mais suite à l’annonce du président, Psaki a indiqué qu’elle regrettait ses propos.

L’attachée de presse Jen Psaki s’exprime lors du briefing quotidien à la Maison Blanche à Washington, le lundi 20 décembre 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

« Je dirais qu’il ne se passe pas un jour sans que je ne quitte ce podium et j’aurais aimé avoir dit quelque chose avec plus de contexte ou plus de précision ou d’informations supplémentaires », a-t-elle déclaré plus tôt cette semaine.

« Au cours de ce briefing, j’ai transmis de nombreuses informations sur notre expansion des tests, sur les 50 millions de tests que nous mettions à disposition, sur les 20 000 sites de tests gratuits », a-t-elle poursuivi. « Et aurais-je dû inclure à nouveau ce contexte supplémentaire dans cette réponse ? Oui.

« En revenant, j’aurais aimé avoir fait ça », a-t-elle ajouté.

Fox News n’a pas pu contacter immédiatement la Maison Blanche pour commenter.