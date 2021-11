La Maison Blanche aurait contesté les plans d’Intel visant à augmenter la production de puces en Chine

Les efforts d’Intel pour accélérer la production de puces en Chine auraient été contestés par l’administration Biden, selon un rapport de Bloomberg. Des sources proches de la situation ont déclaré à Bloomberg qu’Intel proposait de fabriquer des plaquettes de silicium dans une usine de Chengdu, en Chine, qui pourrait démarrer la production vers la fin de 2022. Cependant, les plans d’Intel ont été « fortement découragés » par les responsables de la Maison Blanche en raison de problèmes de sécurité potentiels.

Étant donné qu’Intel a besoin d’un financement du gouvernement pour augmenter sa production, l’opinion de l’administration a un certain poids sur la voie à suivre pour Intel. Comme le note Bloomberg, Intel a déclaré qu’il n’avait actuellement « aucun projet » de produire des plaquettes de silicium en Chine après en avoir discuté avec des responsables gouvernementaux, et qu’il envisagerait plutôt « d’autres solutions ».

L’administration Biden reste sceptique quant à l’utilisation de la technologie par la Chine

« Intel et l’administration Biden partagent l’objectif de remédier à la pénurie actuelle de puces électroniques dans l’industrie, et nous avons exploré un certain nombre d’approches avec le gouvernement américain », a déclaré Intel dans un communiqué à Bloomberg. L’une de ces approches pourrait consister à investir dans des usines de fabrication de plaquettes de silicium aux États-Unis et en Europe, conformément aux objectifs de l’administration de fabriquer des composants essentiels aux États-Unis.

L’administration Biden reste sceptique quant à l’utilisation de la technologie par la Chine. Biden a récemment développé les politiques existantes de l’ère Trump qui imposent des restrictions à l’utilisation par le gouvernement des marques chinoises Huawei et ZTE, et qualifie les deux sociétés de menaces pour la sécurité nationale. La législation récemment signée par Biden empêche les deux marques d’obtenir des licences de la Federal Communications Commission. De plus, Biden a précédemment imposé des restrictions sur la vente d’outils de piratage à la Chine et a également interdit les investissements américains dans les sociétés de surveillance chinoises.

La pénurie mondiale de puces semble s’infiltrer chaque jour dans de plus en plus de domaines technologiques. Avec Teslas qui serait expédié sans ports USB, les nouvelles BMW sans écran tactile et les réductions de production pour le Switch, la PS5 et l’iPhone 13, il commence à sembler que la prédiction d’Intel pourrait être juste; nous ne verrons peut-être pas la fin de la pénurie de puces avant 2023.