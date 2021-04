Le sénateur Roy Blunt du Missouri GOP suggère au président Biden de réduire son nouveau programme de dépenses d’environ 2000 milliards de dollars à ses propositions d’infrastructure essentielles pour obtenir le soutien des républicains du Congrès et fait valoir qu’ils ne soutiendront pas une hausse de l’impôt sur les sociétés pour financer la mesure après l’approbation d’un taux coupé en 2017.

« Je pense qu’il y a une victoire facile ici pour la Maison Blanche s’ils remportaient cette victoire, ce qui en ferait un paquet d’infrastructure », a déclaré Blunt, un membre de la direction du Sénat du GOP sur « Fox News Sunday ».

Le sénateur, connu pour son accord bipartisan et qui ne cherche pas à être réélu en 2022, estime qu’environ 30% seulement du paquet est lié aux infrastructures.

Blunt a également déclaré que la proposition comprend actuellement environ 400 milliards de dollars de dépenses pour les soins aux personnes âgées et handicapées, ainsi que des milliards supplémentaires sur des allocations non liées à l’infrastructure.

Blunt a soutenu que garder le projet de loi en tant que tel serait une «grosse erreur pour l’administration», et a suggéré de le réorganiser pour se concentrer sur les routes, les ponts, les ports, les aéroports et peut-être les réseaux d’eau souterrains et le haut débit.

