La Maison Blanche avertit que “c’est un crime” de falsifier les cartes de vaccination COVID-19 .

Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, a averti jeudi que falsifier une carte de vaccination COVID-19 est un « crime », ajoutant que l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux lance une enquête sur « ces programmes ».

« Nous sommes au courant de certains cas de fraude ou de contrefaçon de cartes COVID-19 annoncés sur des sites de médias sociaux et des plateformes de commerce électronique, alors que la pratique n’est pas répandue », a déclaré Zients lors d’un briefing virtuel COVID-19 à la Maison Blanche jeudi. “Je rappellerai à tout le monde qu’il s’agit d’un crime et que le bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux enquête sur ces stratagèmes.”

Le FBI a déclaré que toute personne achetant ou vendant de faux passeports vaccinaux pourrait encourir des sanctions.

Zients a également déclaré que le gouvernement fédéral n’avait pas l’intention de stocker les informations de vaccination d’un individu dans une base de données.

« Il n’y aura pas de base de données fédérale sur la vaccination. Comme pour tous les autres vaccins, les informations sont conservées aux niveaux national et local », a-t-il déclaré. “Mais tout système développé dans le secteur privé ou ailleurs doit répondre à des normes clés, y compris l’abordabilité, être disponible à la fois numériquement et sur papier et, surtout, protéger la vie privée et la sécurité des personnes.”

