La Maison Blanche a publié une déclaration après que le président Joe Biden ait trébuché trois fois en montant à bord d’Air Force One plus tôt dans la journée.

La Maison Blanche a déclaré que le président Biden allait « très bien et n’avait même pas besoin de l’attention de l’équipe médicale qui voyage avec lui ».

« Rien de plus qu’un faux pas dans les escaliers », a ajouté un porte-parole.

L’homme de 78 ans a trébuché trois fois alors qu’il montait les marches de l’Air Force One à Joint Base Andrews dans le Maryland ce matin.

Lui et Kamala Harris, le vice-président américain, étaient en route pour le Maryland pour visiter la région où 8 personnes ont été tuées lors de fusillades dans trois salons de massage.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui au sujet de l’attaque terroriste, Biden a déclaré:

«Jill et moi partageons le chagrin et l’indignation de la nation face aux meurtres horribles de huit personnes, dont six femmes américaines d’origine asiatique, en Géorgie le 16 mars.

«Bien que nous ne connaissions pas encore le mobile, comme je l’ai dit la semaine dernière, nous condamnons dans les termes les plus forts la crise actuelle de violence sexiste et anti-asiatique qui sévit depuis longtemps dans notre nation.

« J’exhorte le Congrès à adopter rapidement la loi COVID-19 sur les crimes haineux, qui accélérerait la réponse du gouvernement fédéral à la montée des crimes haineux exacerbés pendant la pandémie, soutiendrait les États et les gouvernements locaux pour améliorer le signalement des crimes haineux et garantirait que les crimes haineux l’information est plus accessible aux communautés américano-asiatiques.

« Je remercie le sénateur Hirono, la membre du Congrès Meng et la présidente du Congrès asiatique-pacifique américain Chu pour leur leadership constant sur cette question – et pour leur persévérance à défendre les valeurs américaines en se tenant fermement contre la xénophobie et la haine anti-asiatiques. »

Mercredi, Robert Aaron Long, 21 ans, a été inculpé de quatre chefs de meurtre et d’un chef de voies de fait après la fusillade.

À la suite de son arrestation, la police a fouillé son véhicule et a trouvé l’arme de poing de 9 mm utilisée lors des attaques.

Ils ont également confirmé que le suspect avait agi seul dans ces attaques.