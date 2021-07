La Maison Blanche confirme que les tests de Harris sont négatifs pour COVID-19 après avoir rencontré les démocrates du Texas ⋆ .

Karan Bajaj, auteur et entrepreneur en technologie. Par Karan Bajaj Nous avons tous lu les statistiques. Les femmes en Inde ne représentent que 21 % de la main-d’œuvre, en déclin chaque année, alors qu’elles représentent 49 % des diplômés universitaires. Chaque année, l’Inde perd des millions de femmes extrêmement qualifiées et instruites du lieu de […] More