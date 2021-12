Le président Biden a rencontré 25 gouverneurs lundi pour discuter de la pandémie de coronavirus, déclarant aux dirigeants politiques qu’il n’y avait « pas de solution fédérale » au COVID-19 et qu’il « vous soutiendrait ». Mais JM. Biden a été accusé d’avoir à nouveau évité l’examen minutieux des médias après que le pool de presse de la Maison Blanche a été vidé avant de répondre aux questions des gouverneurs. Le président a également admis que son administration aurait dû faire davantage pour introduire des kits de test rapide.

M. Biden s’est entretenu avec les gouverneurs américains lors d’une réunion virtuelle lundi, mais une vidéo est apparue montrant des journalistes expulsés de la salle avant qu’il ne réponde aux questions.

Le journaliste Curtis Houck a expliqué sur Twitter comment le coordinateur de la Maison Blanche, Jeff Zients, a supprimé les correspondants.

M. Zients est responsable de la réponse Covid de la Maison Blanche et il n’est pas clair si le déménagement était dû à la sécurité de Covid.

Cependant, les commentateurs de la vidéo se souviennent de la façon dont M. Biden a déjà été accusé d’avoir évité l’examen des journalistes et des médias, avec @Stellalulu12 sur Twitter écrivant: « Quelle présidence bizarre. »

M. Biden a également donné un briefing Covid avant Noël où il a exhorté le pays à se présenter pour leurs vaccinations.

Mais le président a choqué les téléspectateurs après avoir élevé la voix contre un journaliste qui l’a interrogé sur ses plans Build Back Better – leur disant qu’il ne « blaguait » pas sur le fait que les parents ne pouvaient pas se permettre de subvenir aux besoins de leur enfant.

En concluant, il a fait remarquer qu’il n’était pas censé répondre aux questions des journalistes.

Plus tôt cette année, Boris Johnson s’est rendu aux États-Unis où il a prononcé un discours à l’ONU et a rencontré M. Biden dans le bureau ovale.

M. Biden a fait remarquer qu’il avait « clairement » plus de travail à faire et a déclaré qu’il aurait dû commencer à travailler plus tôt.

La Maison Blanche prévoit de distribuer 500 000 tests à domicile Covid à travers le pays en janvier.

Alors que M. Biden quittait la Maison Blanche pour se rendre dans leur maison de vacances dans le Delaware, le président s’est brièvement entretenu avec des journalistes sur la pelouse sud.

Un rapport de Vanity Fair a suggéré que M. Biden a rejeté les plans en octobre pour augmenter les kits de test à domicile Covid avant Noël.

On lui a demandé : « Pourquoi votre administration a-t-elle rejeté la vague de tests de vacances en octobre ?

M. Biden a carrément déclaré aux journalistes « Nous ne l’avons pas rejeté » avant de s’éloigner.