La Maison Blanche défend la réponse aux tests en période de pénurie, affirmant qu’elle a quadruplé l’offre à domicile depuis septembre

La Maison Blanche accentue le positif en ce qui concerne la disponibilité des tests d’antigène COVID-19 à usage domestique ; soulignant qu’il y en a plus maintenant qu’il n’y en avait à une époque où il n’y en avait toujours pas assez.

Avec des plans pour un demi-milliard de tests à envoyer à une date encore à déterminer au début de l’année prochaine, l’administration Biden indique que ceux qui recherchent des tests avant de voir leurs proches la veille de Noël ont au moins une meilleure chance de le faire qu’ils ne l’ont fait par le passé.

« Lorsque le président Biden est entré en fonction, il n’y avait aucun test d’antigène à domicile sur le marché. Aujourd’hui, il y en a huit et nous avons quadruplé l’offre », a tweeté la Maison Blanche vendredi matin, y compris un graphique à barres montrant qu’il y a actuellement 195 millions de sur- tests en vente libre sur le marché, contre seulement 46 millions en octobre.

Le nombre actuel est encore éclipsé par les 500 millions de tests supplémentaires que l’administration promet de mettre à disposition à partir de janvier.

Le tweet ignore également comment, jusqu’à récemment, la Maison Blanche n’avait pas l’intention de fournir des tests gratuits aux particuliers. Ce n’est que ce mois-ci que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a rejeté l’idée de tests gratuits lorsqu’elle a été suggérée par la journaliste de NPR Mara Liasson.

« Devrions-nous en envoyer un à chaque Américain ? » Psaki a répondu sarcastiquement. Lorsque Liasson a dit oui, Psaki a contesté l’idée.

« Alors, que se passe-t-il… si chaque Américain a un test ? Combien cela coûte-t-il, et que se passe-t-il ensuite ? »

Alors que l’administration a depuis changé sa position pour convenir que mettre des tests gratuits à la disposition du public serait une bonne idée, elle n’a pas encore répondu publiquement aux questions de savoir quand et comment cela se produira. On ne sait toujours pas combien de tests les gens pourront demander. Jeudi, la Maison Blanche n’avait pas encore finalisé et exécuté un contrat pour acquérir les tests, et par conséquent, il n’y avait pas de date de distribution en place ni de date précise pour la mise en ligne du site Web pour demander les tests.