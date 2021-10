La Maison Blanche des États-Unis appelle 30 pays à unir leurs forces et à combattre les crimes associés aux crypto-monnaies

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’administration du président Biden a exprimé sa préoccupation face à l’augmentation des attaques de type ransomware et espère unir ses forces avec d’autres pays pour partager des expériences et articuler des mécanismes d’action.

La Maison Blanche semble avoir des plans dans le cadre du mois de la cybersécurité, pour lequel elle envisage de convoquer un total de 30 nations pour participer à une série d’efforts axés sur le domaine de la cybersécurité.

Cela a été rapporté par la Maison Blanche dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site officiel, où le président des États-Unis, Joe Biden, souligne l’importance d’articuler les efforts pour garantir les mesures de cybersécurité nécessaires pour arrêter le passage aux pirates et aux mauvais acteurs, qui cherchent à tirer parti des nouvelles technologies à des fins illicites.

Concernant les plans dans cette affaire, le président Biden a écrit :

« Nous travaillons également en étroite collaboration avec des pays du monde entier sur ces menaces communes, y compris nos alliés de l’OTAN et nos partenaires du G7. Ce mois-ci, les États-Unis réuniront 30 pays pour accélérer notre coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, en renforçant la collaboration entre les organismes chargés de l’application des lois, en mettant fin à l’utilisation illicite des crypto-monnaies et en s’engageant diplomatiquement sur ces questions. Nous formons une coalition de nations pour promouvoir et investir dans une technologie 5G fiable et pour mieux sécuriser nos chaînes d’approvisionnement. Et nous apportons toute la force de nos capacités pour perturber les cyberactivités malveillantes, notamment en gérant les risques et les opportunités des technologies émergentes telles que l’informatique quantique et l’intelligence artificielle. »

Les crypto-monnaies dans le centre d’intérêt

Bien que la déclaration parle de diverses menaces pour la cybersécurité, l’un des principaux objectifs semble être l’utilisation de crypto-monnaies dans les crimes numériques, pointant spécifiquement vers les attaques de type ransomware :

« Je m’engage à renforcer notre cybersécurité en renforçant notre infrastructure critique contre les cyberattaques, en perturbant les réseaux de ransomwares, en travaillant pour établir et promouvoir des règles claires de la route pour toutes les nations dans le cyberespace, et en indiquant clairement que nous tiendrons ceux qui menacent notre sécurité pour responsables . En mai, j’ai publié un décret exécutif pour moderniser nos défenses et positionner le gouvernement fédéral pour qu’il soit en tête, plutôt qu’à la traîne, dans sa propre cybersécurité. »

Bien que Biden convoque une coalition internationale pour travailler en faveur de la cybersécurité, son administration a déjà coordonné les efforts avec d’autres pays précisément pour fermer la voie aux cybercriminels. Le gouvernement américain a récemment demandé le soutien de la Russie pour lutter contre les gangs de hackers qui opèrent depuis ce pays, ceci en raison d’une attaque de type ransomware qui a compromis les opérations de Colonial Pipeline, la société responsable de l’un des principaux oléoducs aux États-Unis. .

Rappelons que plus récemment, le département du Trésor a également prononcé les premières sanctions contre un échange cryptographique, Suex, enregistré à Prague et opérant basé à Moscou et à Saint-Pétersbourg, précisément en raison de ses liens avec des activités illicites.

