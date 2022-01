La Maison Blanche dévie sans vergogne en ce qui concerne la désinformation COVID de Biden et Sotomayor – RedState

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a eu du mal aujourd’hui lorsqu’elle a reçu des questions focalisées sur le laser sur COVID de la part de Peter Doocy de Fox, qui ont révélé les commentaires erronés de l’administration Biden et l’échec des politiques.

Doocy l’a mise, elle et Joe Biden, sur le devant de la scène avec une question qui mérite une réponse : pourquoi Biden continue-t-il à appeler COVID une « pandémie des non vaccinés » alors que les vaccinés peuvent à la fois l’obtenir et le propager ? Lorsque Biden dit cela constamment, il répand de la désinformation et potentiellement trompe les gens.

DOOCY: «Je suis triplé vaxxé, j’ai toujours COVID. Vous êtes triple vaxxé, vous avez toujours COVID. Pourquoi le président qualifie-t-il toujours cela de pandémie de non vaccinés ? » pic.twitter.com/ginJYYioCm – Townhall.com (@townhallcom) 10 janvier 2022

La réponse de Psaki était une non-réponse, n’abordant jamais la question réelle. Elle n’explique pas pourquoi il continue de répandre de la désinformation. Au lieu de cela, elle dit que le virus peut être ressenti plus sévèrement chez les non vaccinés. Cela ne concerne pas la transmission. « Des cas de rupture ? » Les personnes vaccinées l’obtiennent à droite et à gauche. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a même annoncé qu’elle l’avait eu hier, malgré le fait qu’elle ait été vaxxée et boostée. Pendant ce temps, Biden et les démocrates – plutôt que de traiter cela avec sens – ont fouetté les gens de gauche dans une frénésie, diabolisant les non vaccinés, plutôt que de traiter COVID comme le virus qu’il est. Le fait est que n’importe qui peut l’obtenir, y compris les vaccinés.

Puis Doocy lui a demandé ce qui était arrivé aux tests – pourquoi était-il si indisponible alors qu’ils avaient promis de les avoir pour les Américains lorsque Joe Biden lui-même a parlé, menaçant d’un « hiver de maladie grave et de mort ». Ils ont rejeté un plan pour les vacances. Maintenant, Doocy fait valoir qu’ils ne l’auront pas avant des semaines, probablement après la disparition de la poussée d’Omicron. Elle a dit qu’il y avait eu une poussée comme s’ils n’avaient pas pu prévoir cela. Mais ils ont été prévenus qu’il allait y avoir une poussée, d’où le plan qui leur a été proposé.

Doocy : Au rythme où vous allez les gars, ces tests ne seront pas disponibles avant le printemps, alors admettrez-vous que ces tests gratuits que vous avez promis ne seront pas prêts avant la vague d’omicron ? Psaki : Je pense avoir fait une mise à jour… Nous aurons des tests… dans les semaines à venir pic.twitter.com/ICq9Nex2HY – Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 janvier 2022

Ils prétendent qu’ils sont contre la désinformation sur COVID, mais ils ont été parmi les plus grands pourvoyeurs de désinformation qui existent. Doocy a demandé quel était le commentaire de la Maison Blanche sur la désinformation diffusée par la juge Sonia Sotomayor au sujet de l’effet COVID sur les enfants. Sotomayor a affirmé qu’il y avait 100 000 enfants dans un état grave, dont beaucoup sous ventilateurs, une affirmation qui est manifestement fausse. Il est incroyablement inquiétant que Sotomayor ait jailli cela. Mais la Maison Blanche a refusé de commenter ce qu’elle a dit.

Jen Psaki refuse de condamner la désinformation COVID provenant de la juge Sonia Sotomayor. pic.twitter.com/QFzdzsGjop – Townhall.com (@townhallcom) 10 janvier 2022

Enfin, j’aimerais noter ce que Joe Biden a dit le 23 décembre. Il a dit que des tests étaient en cours et qu’ils sortiraient début janvier.

FLASHBACK : Le 23 décembre, Joe Biden a promis que « des tests rapides commenceront à sortir début janvier ». Il a menti! pic.twitter.com/ysjdk8I6xX – Recherche RNC (@RNCResearch) 10 janvier 2022

C’est un mensonge pur et simple, car ils n’avaient même pas encore signé les contrats quand il a dit cela. Bien que certains contrats aient été signés maintenant, ils ne les ont toujours pas tous signés selon Peter Doocy de Fox aujourd’hui. Les tests ne sont pas encore prévus avant des semaines. On est déjà début janvier, Joe. Où sont les tests ? Au moment où ils entrent, la poussée sera faite.