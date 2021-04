La Maison Blanche dit aux enquêteurs qu’elle n’a plus de documents sur l’attaque du Capitole de la Maison Blanche de Trump ⋆ .

Par Phil Mattingly, CNN

. La Maison Blanche dit qu’elle n’a plus la garde des documents Les enquêteurs démocrates de la Chambre ont cherché à faire la lumière sur le fonctionnement interne des principaux collaborateurs du président Donald Trump avant et le jour de l’attaque du 6 janvier contre Le Capitole des États-Unis, selon une lettre obtenue par CNN. »C’est la pratique de longue date que tous les documents de la Maison Blanche soient transférés sous la garde de l’Administration des archives et des archives nationales à la fin du mandat de chaque président,» Dana, avocat Remus a écrit dans une lettre à la présidente du comité de surveillance de la Chambre, Carolyn Maloney, une démocrate de New York. »En conséquence, NARA est l’entité appropriée pour répondre à votre demande, et devrait avoir tous les dossiers en réponse à votre demande; nous n’avons pas la garde de ces dossiers à la Maison Blanche », a écrit Remus.

Le 25 mars, les présidents des comités démocrates de la Chambre ont envoyé des lettres demandant des documents et des communications avant, pendant et après l’attaque du Capitole, à un large éventail d’entités, y compris la Maison Blanche, les agences fédérales, les forces de l’ordre locales et la Chambre et le Sénat. Cette demande incluait les Archives nationales, où Remus a déclaré que tous les documents répondant à l’enquête seraient désormais conservés.La demande a marqué une montée en puissance claire des démocrates dans leur enquête unilatérale sur les événements qui ont conduit à la mort de cinq personnes, blessé des dizaines d’agents des forces de l’ordre et secoué le pays à peine deux semaines avant l’inauguration du président Joe Biden.Dans la demande envoyée à la Maison Blanche, des communications et des documents spécifiques d’employés de l’administration Trump d’alors ayant un lien avec les événements de janvier 6 ont été demandés – un domaine qui jusqu’à présent est resté largement inconnu dans les enquêtes sur l’attaque. La préparation du rassemblement du 6 janvier qui a précédé l’attaque du Capitole, exhortant ses partisans à venir à Washington alors que les législateurs se préparaient à voter pour confirmer le décompte électoral de la victoire de Biden. à Washington sur des mensonges sur une élection volée. Aucune des affirmations de Trump n’a jamais été vraie de loin, et les efforts de son équipe juridique et des avocats soutenant sa campagne pour contester les résultats ont été rejetés ou rejetés de manière retentissante.

