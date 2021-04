La Maison Blanche dit que Biden et Erdogan tiendront une réunion bilatérale au sommet de l’OTAN en juin ⋆ .

Le président américain Joe Biden et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont convenu vendredi de tenir une réunion exclusive cet été lors du 29e sommet de l’OTAN pour discuter des intérêts mutuels et respectifs des deux pays.

La Maison Blanche a révélé vendredi que Biden s’était entretenu avec Erdogan pour la première fois aujourd’hui depuis son entrée en fonction, le président américain «exprimant son intérêt pour une relation bilatérale constructive avec des domaines de coopération élargis et une gestion efficace des désaccords».

“Les dirigeants ont convenu de tenir une réunion bilatérale en marge du sommet de l’OTAN en juin pour discuter de l’ensemble des questions bilatérales et régionales”, a déclaré la Maison Blanche.

Le New York Times et d’autres médias, selon The Hill, ont rapporté que «Biden devrait publier une déclaration officielle déclarant que les meurtres d’Arméniens pendant la Première Guerre mondiale étaient un génocide, une décision qui est susceptible d’exacerber les tensions avec la Turquie. , un allié de l’OTAN.

Le sommet de l’OTAN aura lieu le 14 juin à Bruxelles.

