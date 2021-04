La Maison Blanche double ses mensonges sur la loi électorale de Géorgie ⋆ .

Le président Joe Biden a déclaré jeudi plusieurs mensonges sur la nouvelle loi électorale de Géorgie. Lorsqu’un journaliste a demandé à l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, si elle corrigeait les fausses déclarations du président, elle a doublé ses mensonges.

Psaki a soutenu le faux discours poussé par les démocrates selon lequel la loi rendrait plus difficile le vote des gens en réduisant les heures de scrutin et en empêchant les gens d’obtenir de la nourriture ou de l’eau en attendant les urnes.

« [The law] normalise la fin du vote tous les jours à cinq heures, n’est-ce pas? » Demanda Psaki. «Cela donne juste des options. Cela donne des options pour l’étendre, n’est-ce pas, mais il l’a normalisé à cinq. Cela empêche également les groupes extérieurs de fournir de l’eau ou de la nourriture aux gens en ligne, n’est-ce pas? Cela rend plus difficile les votes absents, est-ce que tout cela est correct? »

Le journaliste a rapidement corrigé Psaki en disant que le vote le jour du scrutin était standard de 7 h à 19 h, un fait que même les vérificateurs de gauche du Washington Post ont reconnu, mais elle ne bougerait pas quand il a également demandé si le ton de la Maison Blanche concernant la loi changerait. .

«Le ton d’un projet de loi qui limite l’accès au vote et rend plus difficile pour les gens de voter en Géorgie?» A demandé Psaki avant d’accuser le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, d’avoir fait des commentaires sur la loi qui ne sont «pas fondés sur des faits». « Non, notre ton ne change pas. »

Psaki a affirmé que la loi «rendrait le vote plus difficile et plus difficile pour les gens» et qu’elle n’a donc explicitement pas le soutien de Biden ou de son administration.

«Si vous rendez le vote plus difficile, non, nous ne soutenons pas cela», a déclaré Psaki.

Voici plus d’une minute et demie de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui ment de façon flagrante sur la loi sur le vote en Géorgie – vote absent, vote anticipé, heures de scrutin, eau… à peu près tout. Je crois que c’est @EdwardLawrence de Fox Business qui a fait un excellent travail en la grillant. pic.twitter.com/DeflX3Z0qk – Curtis Houck (@CurtisHouck) 1 avril 2021

Biden a menti à plusieurs reprises sur le contenu du dernier paquet de réformes électorales de la Géorgie. Lors de sa première conférence de presse à la fin du mois de mars, Biden a affirmé que le «Jim Crow au 21e siècle» mettait fin aux heures de vote plus tôt, ce qui rendait difficile pour les travailleurs américains de se rendre aux urnes après avoir quitté leur emploi pour la journée. Le président a répété le mensonge dans un communiqué officiel publié juste un jour après son presseur, affirmant que «parmi les parties scandaleuses de cette nouvelle loi d’État, elle met fin aux heures de vote plus tôt afin que les travailleurs ne puissent pas voter après la fin de leur quart de travail.

Biden a également déclaré mercredi à ESPN que la nouvelle loi géorgienne de réforme électorale interdisait non seulement l’eau et la nourriture dans les bureaux de vote, mais fermait également les bureaux de vote tôt afin que les travailleurs ne puissent pas voter.

« C’est Jim Crow sous stéroïdes, mais ils le font en Géorgie et dans 40 autres États », a déclaré Biden. «Imaginez l’adoption d’une loi disant que vous ne pouvez pas fournir d’eau ou de nourriture à quelqu’un qui fait la queue pour voter. Allez. Allez-vous fermer un bureau de vote à 17 h 00, où les gens peuvent-ils simplement descendre? Tout est question de gens, de travailleurs, de gens ordinaires avec qui j’ai grandi, de pouvoir voter.

Même si la Maison Blanche est convaincue que la nouvelle loi s’engage dans la suppression des électeurs, la nouvelle loi exige que les bureaux de vote soient ouverts de 7 h à 19 h le jour du scrutin et prévoit également des exceptions pour que les «agents de vote» donnent aux électeurs de la nourriture et de l’eau tant qu’ils ne sont pas donnés par des groupes d’intérêt politique.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.