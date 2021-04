La Maison Blanche en alerte alors que des responsables américains enquêtent sur une «mystérieuse attaque à énergie dirigée» | Monde | Nouvelles

Le personnel du Pentagone a lancé une enquête sur au moins deux incidents à Washington DC. Les incidents auraient vu des personnes frappées par une maladie invisible et présentent certaines similitudes avec une condition déstabilisante subie par les troupes américaines à l’étranger.

Le premier incident préoccupant aurait eu lieu en novembre 2020 à The Ellipse – un parc de 52 acres au sud de la Maison Blanche, rapporte CNN.

Un responsable du Conseil national de sécurité serait tombé soudainement malade.

Un responsable de la Maison Blanche a rapporté un incident similaire alors qu’il promenait son chien dans une banlieue de Virginie, juste à l’extérieur de la capitale.

Les comités des forces armées du Sénat et de la Chambre ont été informés de la question plus tôt ce mois-ci.

Les responsables restent perplexes et sont incapables de tirer des conclusions définitives sur ce qui aurait pu se passer, selon des sources.

Mais le personnel serait alarmé par la proximité des incidents avec le domicile du président américain.

On comprend que la CIA et l’état-major de la défense établissent des comparaisons possibles avec une mystérieuse attaque du «syndrome de La Havane», vécue par des militaires en service à l’étranger.

Le nom dérive de la toute première attaque signalée en 2016 à Cuba.

L’enquête se poursuit.

Dans un communiqué, l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré à CNN: «Il n’y a rien que le secrétaire à la Défense prenne plus au sérieux que la sécurité, la santé et le bien-être de notre personnel servant dans le monde entier pour défendre nos valeurs et nos libertés.

«Toutes les préoccupations sur les problèmes qui remettent cela en question sont soigneusement examinées et les mesures appropriées sont prises pour atténuer les risques pour notre personnel.»