La Maison Blanche esquive les questions sur le plan administratif de Biden pour régler financièrement avec des migrants illégaux

Vendredi, la Maison Blanche a refusé de répondre aux questions relatives au plan signalé par l’administration Biden d’émettre des paiements de règlement via le ministère de la Justice aux migrants illégaux séparés à la frontière sous l’administration Trump.

L’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui avait déclaré jeudi que Biden était « parfaitement à l’aise » avec les paiements versés aux personnes touchées par les politiques d’immigration de l’ère Trump, a esquivé les questions du correspondant de Fox News à la Maison Blanche, Peter Doocy, à propos des fonds financés par les contribuables. paiements aux « personnes qui ont enfreint la loi pour venir ici ».

La secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, prend la parole lors du point de presse quotidien à la Maison Blanche le 5 novembre 2021. (Photo de Sarah Silbiger/.)

WH : BIDEN « PARFAITEMENT CONFORTABLE » AVEC LE DOJ S’INSTALLANT AVEC DES MIGRANTS ILLÉGAUX SÉPARÉS À LA FRONTIÈRE

« Je vous dis que c’est en litige et, donc, vous devez en parler au ministère de la Justice », a déclaré Jean-Pierre. « Ce n’est pas quelque chose dont je peux parler à partir d’ici sur les détails, sur les détails. »

Jean-Pierre a cherché à rejeter la responsabilité des implantations sur l’ancienne administration.

« Pourquoi nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce que nous avions une administration qui avait une politique inhumaine et immorale », a déclaré Jean-Pierre, faisant référence aux politiques d’immigration du président Trump et à la séparation des familles à la frontière qui s’est produite.

Le président Biden prononce une allocution sur les rapports sur les emplois d’octobre dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 5 novembre 2021. (Photo de Sarah Silbiger/.)

A l’ordre une fois de plus d' »aller au ministère de la Justice pour obtenir les détails », Doocy a demandé à Jean-Pierre si Biden était « tenu à l’écart » des politiques d’immigration mises en avant par son administration. Elle n’a pas répondu spécifiquement et a affirmé que le président avait répondu à une « question directe » de Doocy plus tôt cette semaine lorsque le président a déclaré que le rapport sur les paiements de 450 000 $ aux particuliers était « des ordures » et « ne se produirait pas ».

Lorsqu’on lui a demandé si l’administration pouvait aussi donner de l’argent aux personnes « qui viennent ici de la bonne manière », Jean-Pierre a demandé : « Pourquoi donnerions-nous de l’argent aux personnes qui viennent ici de la bonne manière ?

« Pourquoi donnez-vous de l’argent aux gens qui sont venus ici dans le mauvais sens », a répondu Doocy.

Deux familles de migrants du Brésil traversent une brèche dans le mur frontalier pour atteindre les États-Unis après avoir traversé le Mexique pour Yuma, en Arizona, pour demander l’asile, en juin 2021. (AP Photo/Eugene Garcia, File)

Jean-Pierre a déclaré qu’elle ne « comprenait pas la question » et a dirigé Doocy vers le DOJ pour obtenir une réponse supplémentaire.

Peter Doocy de Fox News a contribué à cet article.