La Maison Blanche et Spanchat unissent leurs forces pour promouvoir les vaccins anti-covid-19

. – La Maison Blanche s’est associée à Snapchat cette semaine pour encourager les jeunes américains à se faire vacciner contre le COVID-19.

À partir de mercredi, les utilisateurs de Snapchat pourront porter une lentille de réalité augmentée dans laquelle le président Joe Biden, le vice-président Kamala Harris, le Dr Anthony Fauci et l’immunologiste viral Kizzmekia Corbett répondront aux questions sur le vaccin.

Bonjour les amis, nous devons nous faire vacciner. Les nouvelles variantes affectent les jeunes. Le vaccin vous empêchera d’infecter vos amis et votre famille. Mettons fin à la crise covid une fois pour toutes, maintenant », déclare Biden lors de l’expérience de réalité augmentée, qui a d’abord été partagée avec CNN, qui imite un appel vidéo avec le président.

L’expérience Snapchat comprend également un appel en réalité augmentée avec le vice-président Kamala Harris, qui partage un lien vers vacines.gov, où les utilisateurs de Snapchat peuvent trouver leurs sites de vaccination les plus proches et leur fait savoir qu’Uber et Lyft proposeront des trajets gratuits vers les sites de vaccination. . Le Dr Fauci apparaît également dans l’expérience, disant aux utilisateurs de Snapchat que les vaccins les protégeront des variantes actuelles de covid-19.

«Une personne entièrement vaccinée à ce moment sera protégée contre les variantes qui circulent actuellement dans le pays», déclare Fauci.

Cette initiative intervient alors que les taux de vaccination se stabilisent après une baisse constante ces dernières semaines.

Les États-Unis ont jusqu’à présent réalisé des progrès significatifs dans la vaccination des adultes. Al menos 25 estados, más Washington, han vacunado completamente al menos a la mitad de sus residentes adultos, según muestran los datos publicados el domingo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en anglais).

Mais les personnes de 24 ans et moins reçoivent des doses de vaccin à des taux beaucoup plus faibles que leurs homologues plus âgés, selon les données des CDC. Les experts se tournent vers la lutte contre le COVID-19 pour vacciner les jeunes Américains, avertissant que bien qu’ils ne soient pas confrontés à une forte probabilité de maladie grave, ils courent toujours un risque de symptômes à long terme s’ils contractent le coronavirus.

L’alliance entre la Maison Blanche et Snapchat

L’expérience de réalité augmentée lancée ce mercredi sur Snapchat est la dernière initiative de la Maison Blanche pour atteindre les jeunes Américains avec des informations sur les vaccins covid-19, pour aider à atteindre l’objectif de l’administration de 70% des adultes reçoivent au moins un vaccin contre le coronavirus d’ici le 4 juillet.

Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a rejoint un groupe de créateurs YouTube pour une conversation virtuelle afin de combattre les doutes des jeunes sur les vaccins, a rapporté Yahoo News. Et la semaine dernière, la Maison Blanche s’est associée à plusieurs applications de rencontres pour offrir des incitations aux clients vaccinés contre le coronavirus.

«Nous nous efforçons toujours de connaître les gens où ils se trouvent et de leur fournir les informations dont ils ont besoin pour se faire vacciner. Nous savons également qu’il y a beaucoup de jeunes sur Snapchat, et cette lentille est une autre façon dont le président Biden et l’administration communiquent directement avec les jeunes sur la façon dont les vaccins les protégeront de ce virus mortel et aideront notre pays à prendre d’autres mesures pour faire vacciner 70% de l’Amérique d’ici le 4 juillet », a déclaré Rob Flaherty, directeur numérique de la Maison Blanche, dans un communiqué à CNN.

Selon Snap Inc., la société mère de Snapchat, l’application atteint 90% des jeunes âgés de 13 à 24 ans aux États-Unis, ainsi que 75% de la population américaine âgée de 13 à 34 ans.

“Nous sommes honorés de nous associer à la Maison Blanche pour créer une expérience de réalité augmentée afin d’offrir aux Snapchatters l’opportunité d’entendre directement des dirigeants de confiance sur les mythes courants entourant le vaccin COVID-19”, a déclaré Sofia Gross, directrice des associations politiques et sociales. impact chez Snap Inc., dans un communiqué.

«Compte tenu de la capacité de Snap à atteindre les jeunes à travers les États-Unis, nous travaillons pour aider les Snapchatters à comprendre le rôle qu’ils jouent dans leurs communautés locales et à aller plus loin pour revenir aux choses qu’ils aiment», a-t-il ajouté.

Biden et Fauci sont déjà apparus avec un message axé sur les covid lors de la relance du compte Snapchat de la Maison Blanche en février.

– Madeline Holcombe et Donald Judd de CNN ont contribué à ce rapport.