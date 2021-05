Légal & Réglementation

La Maison Blanche étudie les “ lacunes ” dans la surveillance du marché des crypto-monnaies: rapport

Alors qu’ils sont dans l’attente de voir, les responsables discuteraient de «la question de savoir si des garde-fous sur la cryptographie peuvent être imposés tout en permettant aux investisseurs de« dogecoin »à leur guise».

Les responsables de la Maison Blanche étudient les «lacunes» potentielles dans la surveillance liée au marché de la cryptographie après avoir été informés par des membres du personnel de carrière du département du Trésor des risques posés par la crypto-monnaie plus tôt ce mois-ci, a rapporté le WSJ mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

La question a également été soulevée lors de discussions avec les régulateurs fédéraux, y compris le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) et le Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB), mais n’a pas impliqué les principaux responsables tels que la secrétaire au Trésor Janet Yellen. .

Le département du Trésor cible déjà la cryptographie dans le cadre de son effort plus large pour lutter contre l’évasion fiscale.

À présent, les responsables de l’administration cherchent à savoir si la cryptographie peut être utilisée pour financer des activités illicites ou terroristes. Ils discutent également de la question de savoir si certaines protections sont nécessaires pour les investisseurs de détail moyens.

Selon le WSJ, les régulateurs fédéraux ne voient pas les fluctuations sauvages du marché de la cryptographie comme susceptibles de menacer la stabilité plus large des marchés financiers, mais ils voient la nécessité d’une surveillance.

Les responsables discutent essentiellement de la question de savoir si des garde-fous sur la cryptographie peuvent être imposés tout en permettant aux investisseurs de «dogecoin» à leur guise.

Tout en étant conscients des risques et des éléments à surveiller, les responsables sont «encore largement dans une attitude attentiste», a déclaré une personne informée sur la question.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.