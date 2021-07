La Maison Blanche exhorte les villes à utiliser les fonds du coronavirus pour lutter contre l’augmentation des crimes violents .

in

La Maison Blanche a envoyé une note aux autorités nationales et locales lundi, les exhortant à utiliser une partie des fonds de secours COVD-19 pour aider à lutter contre la montée des crimes violents.

Le mémo décrit comment les États devraient utiliser les fonds fournis par le programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden pour réduire la criminalité, par exemple en soutenant l’application des lois, en investissant dans des interventions contre la violence communautaire et en appliquant les lois sur les armes à feu.

“Le cœur du plan du président est un partenariat avec les villes et les États, dotant les dirigeants locaux de niveaux historiques de financement fédéral et d’une gamme d’outils pour relever le défi aux multiples facettes de la violence armée”, indique le mémo, selon The Hill.

La note note également que Biden a demandé 300 millions de dollars de financement pour le programme COPS, un programme élaboré par le ministère de la Justice pour les services de police centrés sur la communauté, et 750 millions de dollars supplémentaires pour les organismes fédéraux chargés de l’application de la loi.

Biden devrait rencontrer Washington, DC, le maire Muriel Bowser, le président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams – qui est également le candidat démocrate à la mairie de New York – ainsi qu’avec d’autres maires à travers le pays.

