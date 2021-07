La Maison Blanche fait appel aux géants des médias sociaux pour supprimer la “désinformation” sur les vaccins 10z viral

par Sayer Ji, Green Med Info :

Alors que les inquiétudes concernant la sécurité des vaccins augmentent, l’administration Biden fait appel à l’aide de Big Tech pour supprimer les publications sur les réseaux sociaux qui s’écartent des informations COVID-19 « officiellement distribuées ».

La Maison Blanche demande Grande technologie les géants Facebook, Twitter et Alphabet Inc. Google pour « réprimer les bavardages qui s’écartent de la distribution officielle COVID-19[feminine informations,” selon le New York Post et autres reportages.

. a rapporté que Biden, préoccupé par le fait que «la peur de prendre le vaccin est devenue un obstacle majeur» au plan de lutte contre la pandémie de son administration, souhaite l’aide des magnats des médias sociaux pour empêcher la «désinformation» de devenir virale.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

“Vaccin l’hésitation est un énorme obstacle à la vaccination de tout le monde et il n’y a pas d’acteurs plus importants que les plateformes de médias sociaux », une source de la Maison Blanche Raconté . en fin de semaine dernière.

Le chef d’état-major de Biden, Ron Klain, avait auparavant mentionné informations remettant en cause la Vaccin contre le covid a amené d’autres à remettre en question le vaccin. Mais les nouvelles de Washington la semaine dernière ont été le premier signe que les responsables sont directement engagés avec la Silicon Valley dans la censure des utilisateurs des médias sociaux, selon ..

« Les magnats des médias sociaux servent désormais ouvertement de substituts du gouvernement pour censurer des informations factuelles exactes qui s’écartent des politiques et des déclarations du gouvernement », a déclaré Robert F. Kennedy, Jr., co-fondateur et président de Children’s Health Defense.

L’administration Biden veut s’assurer que les contenus défavorables ne commencent pas à apparaître sur les réseaux sociaux ou ne deviennent pas un mouvement encore plus large, en citant préoccupations au sujet d’une récente manifestation anti-vaccin au Los Angeles Dodgers Stadium organisé via une page Facebook.

«Nous parlons à [social media companies] … afin qu’ils comprennent l’importance de la désinformation et de la désinformation et comment ils peuvent s’en débarrasser rapidement », a déclaré une source à la Maison Blanche. expliqué.

Le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) a critiqué la semaine dernière les sociétés de médias sociaux dans un tweeter accusant Facebook et Twitter de réagir trop lentement au harcèlement ciblé des personnes se faisant vacciner et à ce que Blumenthal a décrit comme des « théories du complot dangereuses ».

Un porte-parole de Facebook a déclaré à . la société a contacté la Maison Blanche pour offrir toute l’aide qu’elle peut fournir et a récemment annoncé un Nouvelle politique pour supprimer les informations COVID que la société juge fausses, ainsi que les pages, les groupes et les comptes qui diffusent à plusieurs reprises de tels contenus.

Twitter déclaré la société est en “communication régulière avec la Maison Blanche sur un certain nombre de problèmes critiques, y compris la désinformation COVID-19”.

Google n’a pas commenté l’engagement avec la Maison Blanche mais a souligné un blog d’entreprise sur la façon dont il arrête la propagation de la désinformation.

En août 2020, Children’s Health Defence a déposé une procès accusant Facebook, Mark Zuckerberg et plusieurs organisations de vérification des faits d’avoir censuré des messages de santé publique véridiques et d’avoir frauduleusement présenté et diffamé l’organisation de la santé des enfants.

le plainte allègue que Facebook a des conflits insidieux avec le industrie pharmaceutique et les agences de santé et ont soulevé des allégations factuelles détaillées concernant le CDC, la Fondation CDC et les relations et collaborations étendues de l’OMS avec Facebook et Zuckerberg remettant en question l’action conjointe de Facebook dans une campagne de censure avec le gouvernement.

Plus tôt ce mois-ci, l’Instagram de Kennedy le compte a été déplateforme sans préavis pour ce que les médias ont prétendu être «fausses déclarations COVID” ou alors “désinformation sur les vaccins. ” Quelque rapports a faussement qualifié Kennedy d’« anti-vaccins ».

Kennedy rejette sans équivoque ces caractérisations. Il a écrit en réponse à la censure d’Instagram :

«Chaque déclaration que je mets sur Instagram provient d’une base de données gouvernementale, de publications évaluées par des pairs et de reportages soigneusement confirmés. Aucun de mes messages n’était faux. Facebook, les industrie pharmaceutique et ses régulateurs captifs utilisent le terme «désinformation sur les vaccins» comme euphémisme pour toute affirmation factuelle qui s’écarte des déclarations officielles sur la santé et la sécurité des vaccins, qu’elles soient vraies ou non. Ce type de censure est contre-productif si notre objectif est un approvisionnement sûr et efficace en vaccins. »

Comme Kennedy l’a déclaré à de nombreuses reprises, « pour qu’une démocratie fonctionne, un débat civil sur les problèmes – y compris la science des vaccins – doit être autorisé. La censure de ce débat est un anathème pour la démocratie.

De nombreux rapports ont soulevé de sérieuses questions sur la sécurité des vaccins COVID, comprenant effets indésirables et autres possibles complications à long terme qui méritent un débat, a déclaré Kennedy.

Le défenseur signalé en janvier qu’un médecin de Floride est décédé trois jours après avoir reçu Le vaccin COVID de Pfizer. Un expert des troubles sanguins à Johns Hopkins a déclaré dans une interview avec Le New York Times, “Je pense que c’est une certitude médicale que le vaccin était lié.” Plus tôt ce mois-ci, le CDC annoncé il enquêtait sur décès d’un médecin de 36 ans dans le Tennessee qui est mort d’un multisystème extrêmement rare inflammatoire syndrome un mois après avoir reçu sa deuxième dose d’un Vaccination COVID.

Drene Keyes, dont la mort fait l’objet d’une enquête, est décédée quelques heures après avoir reçu sa première dose de Le vaccin COVID de Pfizer. Elle a souffert d’un œdème pulmonaire éclair probablement causé par anaphylaxie, une réaction allergique potentiellement mortelle, que certains ont ressentie après avoir reçu le vaccin COVID.

Selon nouvelles données publiées vendredi, au 12 février, 15 923 réactions indésirables aux vaccins COVID, dont 929 décès, a été reporté aux CDC Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins depuis le 14 décembre 2020. Un tiers des décès signalés sont survenus dans les 48 heures suivant la réception du vaccin COVID.

Lire la suite @ GreenMedInfo.com