La Maison Blanche fait monter la température sur les droits de vote, obstruction aux discours à Atlanta

Le président américain Joe Biden, avec la vice-présidente Kamala Harris (à gauche), parle des paiements d’allégement du crédit d’impôt pour enfants qui font partie du plan de sauvetage américain lors d’un événement dans l’Eisenhower Executive Office Building à Washington, DC, le 15 juillet 2021. ( Photo de SAUL LOEB / .) (Photo de SAUL LOEB/. via .)

La lutte politique pour les droits de vote et la réforme de l’obstruction systématique sont fortement stimulées mardi par le président Joe Biden et vice-président Kamala Harris à Atlanta, en Géorgie, la patrie de l’icône des droits civiques Dr Martin Luther King Jr.

Biden et Harris visiteront le King Center for Nonviolent Social Change et la célèbre église baptiste Ebenezer avant de se rendre sur les campus des meilleurs HBCU d’Atlanta pour prononcer une allocution.

Alors que le Dr King plaidait pour la fin de la ségrégation raciale et de la pauvreté dans les communautés noires et marginalisées, l’un des principaux piliers du travail du Dr King en tant qu’activiste était le droit de vote.

Dans une interview exclusive avec theGrio, Bernice A. King, la fille du Dr King et chef du King Center a déclaré à propos de la visite du président et du vice-président dans le Sud, « c’est un peu difficile de venir ici [The King Center] et que ta conscience ne se pique pas si tu en as une.

Le Dr Bernice King, fille du révérend Martin Luther King Jr., prend la parole sur scène lors du service commémoratif de Martin Luther King, Jr. 2020 à l’église baptiste Ebenezer le 20 janvier 2020 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Paras Griffin/.)

Mme King, qui a reconnu au Grio avoir parlé avec le vice-président Harris des droits de vote il y a quelques mois, se demande comment le parti républicain qui a réautorisé la loi sur les droits de vote de 1965 en 2006 est le même parti républicain en 2022 qui a clairement indiqué qu’ils n’appuient pas l’adoption d’une nouvelle législation qui protégerait et renforcerait le droit de vote.

Les dirigeants noirs ont averti le président Biden et son administration que si la législation sur les droits de vote n’était pas adoptée, cela entraînerait un désastre aux urnes pour les démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 et de la candidature de Biden à la réélection présidentielle en 2024.

Le président Biden et Kamala Harris devraient prononcer des remarques énergiques poussant les démocrates à réformer l’obstruction systématique afin de permettre à sa faible majorité au Sénat américain de contourner l’opposition républicaine, et par la suite d’adopter une protection et des réformes cruciales des droits de vote.

Actuellement, au moins 19 États ont adopté des projets de loi qui rendent plus difficile pour les électeurs noirs et minoritaires, ainsi que pour les jeunes Américains et les personnes handicapées de voter, selon le Brennan Center for Justice.

La réforme de l’obstruction systématique pourrait potentiellement faire place à une réforme des droits de vote par le biais du John Lewis Voting Rights Advancement Act et du Freedom to Vote Act, qui ont été bloqués au Sénat américain.

La campagne des pauvres s’est ralliée et a défilé à Washington DC, où des chefs religieux, des travailleurs à bas salaires et des pauvres de tout le pays ont manifesté pour que le Sénat américain mette fin à l’obstruction systématique, protège les droits de vote et augmente le salaire minimum fédéral à 15 $ l’an heure. (Photo de Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via .)

Le Voting Rights Act de 1965 a été vidé à deux reprises par la Cour suprême des États-Unis. À l’heure actuelle, l’obstruction systématique permet au groupe minoritaire de sénateurs de passer outre une majorité avec cette tactique dilatoire. Et sans soutien à la réforme de l’outil du Sénat, la loi sur les droits de vote restera affaiblie au milieu d’une vague de lois de suppression des électeurs adoptées à travers le pays.

Le lent soutien du président Biden à la réforme de l’obstruction systématique obtient le soutien de la membre du Congrès américain Sheila Jackson Lee du Texas qui qualifie l’obstruction systématique d’« outil raciste » contre la liberté.

« L’obstruction systématique est un péché contre la justice, la dignité et l’égalité. L’histoire de l’obstruction systématique est celle du déni et de la discrimination. Nous devons travailler avec le président pour remédier à cette injustice par l’élimination ou la réforme. Voter en 2022 sera en danger », a déclaré Jackson Lee au Grio.

L’obstruction systématique et les droits de vote ont suscité la colère de beaucoup de ceux qui ont vu le Voting Rights Act de 1965 vidé par la Cour suprême des États-Unis, qui a par la suite permis aux Américains de voter sans toutes ses protections.

Jackson Lee est actuellement au centre d’une lutte pour le droit de vote au Texas, où la carte redessinée du Congrès de l’État a modifié les limites des districts et dilué le pouvoir de vote des communautés noires et brunes, en particulier de ses résidents hispaniques. La question du gerrymandering retrancherait également Jackson Lee de son siège au Congrès si le tribunal maintenait la carte proposée par la législature de l’État du Texas.

La représentante Sheila Jackson Lee (D-TX) prononce un discours lors de l’ouverture de la peinture murale dans le cadre du Juneteenth Legacy Project commémorant la fin de l’esclavage aux États-Unis le 19 juin 2021 à Galveston, Texas. (Photo de Go Nakamura/.)

Ben jaloux de The People For the American Way prévoit d’assister au discours du président et du vice-président à Atlanta et est « très optimiste qu’ils ne nous décevront pas ». Jaloux avait été l’un des nombreux dirigeants noirs à organiser de tels rassemblements dans la capitale nationale dans l’espoir de persuader le président Biden de se pencher pour soutenir la fin de l’obstruction systématique.

Des mois de manifestations devant la Maison Blanche, à Capitol Hill et devant la Cour suprême, où des centaines de personnes ont été arrêtées, ont maintenant conduit Jealous et d’autres à assister aux remarques de Biden et Harris dans l’espoir d’entendre un message d’urgence.

Quand la députée démocrate des États-Unis Les Eaux Maxine a été interrogé sur la nouvelle pression du président pour le droit de vote, le législateur californien de longue date a blâmé le manque de passage carrément aux pieds de deux personnes: le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale et sénateur Krysten Sinema de l’Arizona.

La présidente du comité des services financiers de la Chambre, Maxine Water (D-CA) Photo de Chip Somodevilla/.)

« Être bloqué de la manière dont nous avons été bloqués par Manchin et Sinema est impardonnable », a déclaré la membre du Congrès Waters au Grio, reprochant aux sénateurs démocrates non seulement de refuser de soutenir la réforme de l’obstruction afin d’adopter une législation sur le droit de vote, mais aussi essentiellement de torpiller le président. L’agenda de Biden pour les communautés noires et mal desservies.

« Je m’attends à ce qu’il travaille dur sur ces projets de loi qui croupissent au Sénat sur le droit de vote [and] Je veux que le président fasse tout ce qu’il peut pour obtenir les droits de vote », a ajouté Waters.

Ironiquement, Sinema représente l’État de l’Arizona, qui a été le dernier État américain à reconnaître la fête nationale du roi. Aujourd’hui, un sénateur américain originaire de l’État détient les droits de vote, l’un des principaux piliers de l’héritage du Dr King.

Sénateur américain Chuck Schumer de New-York a déclaré exclusivement au Grio, « À la suite du grand mensonge de Donald Trump qui a attaqué les résultats d’élections libres et équitables dans le but de conserver le pouvoir, il y a eu un effort raciste de la part des législatures d’État dirigées par les républicains à travers le pays pour limiter le droit des citoyens américains à voter.

« Je peux vous dire ceci : en tant que chef de la majorité, je fais tout ce que je peux pour faire avancer la protection des droits de vote. Il existe une variété de changements de règles possibles, et nous les explorons tous », a ajouté Schumer. « L’avenir de notre démocratie et de notre pays en dépend.

Le président Biden et le vice-président Harris prononceront tous deux des discours mardi après-midi au consortium de HBCU là-bas – Morehouse College, Spelman College et Clark Atlanta University.

Le président américain Joe Biden prononce une allocution sur la réponse au COVID-19 et le programme de vaccination alors que la vice-présidente Kamala Harris écoute dans la roseraie de la Maison Blanche le 13 mai 2021 à Washington, DC. (Photo par Alex Wong/.)

Cédric Richmond, diplômé de Morehouse et chef du bureau de l’engagement public et conseiller principal du président Biden, a travaillé avec les présidents de Morehouse, Spelman et Clark Atlanta pour l’événement de voyage de la Maison Blanche.

Plus tôt dans la journée, le président Biden rencontre la famille King au King Center pour déposer une couronne sur le lieu de sépulture du Dr King et de son épouse. Corretta Scott King.

Le président Biden et le vice-président Harris feront également une halte à l’église baptiste Ebenezer, l’église officiellement dirigée par le Dr King et maintenant dirigée par le sénateur américain. Raphaël Warnock. C’était aussi autrefois l’église de la défunte icône des droits civiques, John Lewis. La législation sur les droits de vote qui porte son nom est désormais au centre de cette poussée politique à Washington, sans fin claire en vue.

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio « Chère Culture » ou « Agir ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !