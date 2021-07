La Maison Blanche fait pression sur les entreprises technologiques pour le « 12 de la désinformation »

in

La désinformation sur le web nous tue, dit Biden 1:01

(CNN Affaires) – La Maison Blanche a pressé jeudi les entreprises de la Silicon Valley de lutter contre la désinformation liée aux vaccins. Il a spécifiquement distingué une douzaine de personnes qu’un groupe a appelées “les 12 de la désinformation”, arguant qu’elles étaient responsables d’une grande quantité de fausses informations sur COVID-19.

“Il y a environ 12 personnes qui produisent 65% de désinformation contre les vaccins sur les plateformes de médias sociaux”, a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Cette statistique provient de l’association à but non lucratif Center to Counter Digital Hate (CCDH), qui a identifié une douzaine de personnes dans un rapport publié en mars qui, selon lui, étaient des super-diffuseurs de vaccins anti-désinformation numérique.

A l’époque, le CCDH avait demandé à Facebook et Twitter de fermer toutes les pages gérées par ces personnes.

Robert F. Kennedy Jr., une figure éminente du mouvement anti-vaccin, fait partie des personnes qui, selon le CCDH, devraient être bannies des médias sociaux.

Murthy : La désinformation sur la santé aux États-Unis nous tue 0:45

La page Instagram appartenant à Facebook de Kennedy a été fermée plus tôt cette année pour avoir partagé des informations erronées sur COVID-19, a déclaré Facebook. Cependant, Kennedy est toujours présent sur Facebook et compte plus de 300 000 abonnés sur la plateforme.

Expliquant pourquoi Kennedy a été expulsé de l’une de ses plateformes mais pas de l’autre, un porte-parole de Facebook a déclaré jeudi à CNN : “Nous ne désactivons pas automatiquement les comptes dans nos applications, car les comptes peuvent publier des informations sur différentes choses dans nos différentes applications. services”. .

“Nous ne serons pas distraits par des accusations qui ne sont pas étayées par les faits. Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont vu des informations fiables sur COVID-19 et les vaccins sur Facebook, ce qui est plus que partout ailleurs sur Internet.” Facebook a déclaré à CNN.

Le porte-parole de Facebook a insisté sur le fait que l’entreprise aidait et ne faisait pas de mal. “Plus de 3,3 millions d’Américains ont également utilisé notre outil de recherche de vaccins pour savoir où et comment obtenir un vaccin. Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies. Point final.”

Lorsque le rapport de la CCDH a été publié en mars, Kennedy a déclaré à NPR qu’il était devenu plus prudent sur Facebook, qui, selon NPR, était également accusé de censure. “Je dois y poster des licornes et des photos de chatons”, a-t-il déclaré.

Le CCDH a déclaré vendredi que 35 comptes de réseaux sociaux liés aux personnes qu’il avait identifiées avaient été fermés, perdant 5,8 millions d’abonnés, mais 62 comptes avec un total de 8,4 millions d’abonnés restent actifs.

La pandémie est loin d’être terminée, prévient le bureau de l’OMS 0:54

CNN a rapporté jeudi que les réunions entre l’administration Biden et Facebook sont devenues “tendues”, selon une personne familière avec les conversations.

La personne a spécifiquement souligné le compte Facebook de Kennedy qui reste actif comme exemple de ce que certains responsables de la Maison Blanche considèrent comme l’inaction de Facebook concernant la désinformation sur Covid-19.

Un porte-parole de Facebook a déclaré vendredi à CNN que la société avait fermé certaines pages et groupes appartenant à la douzaine de personnes identifiées par le CCDH, mais n’a pas précisé quelles pages.

Un porte-parole de Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.